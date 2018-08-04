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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İDRİS EMEN
04.08.2018 - 21:08, Son Güncelleme:

Heybeli, sanatoryumu geri istiyor

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Heybeli, sanatoryumu geri istiyor

13 yıl önce kaderine terk edilen Heybeliada’daki tarihi sanatoryum binasının Diyanet Vakfı’na devredileceği yönündeki iddialara karşı ada halkı, binanın hastane olmasını istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu diyanethaber.com’a yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul’da yeterli kapasitede bir eğitim merkezinin bulunmadığını, bu nedenle Heybeliada’da 200 dönümlük alanda bir eğitim merkezi kurmak için girişimlerde bulunduklarını söylemişti. Bekiroğlu’nun bu açıklamasından sonra Adalar Savunması, veremli hastaların tedavisi için 1924 yılında kurulan ve 2005’e kadar hizmet veren Heybeliada Sanatoryumu ile Çam Limanı’nın eğitim merkezi yapılmak üzere Diyanet Vakfı’na devredilmek istendiği yönünde bir açıklama yaptı.

PLANLAR KURULDA İDDİASI

Adalar Savunması’nın paylaştığı bilgilere göre Sağlık Bakanlığı’na tahsisli ve Maliye Hazinesi’ne ait sanatoryum binalarının ve arazisinin Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi’ne devri için bir plan hazırlandı. Hazırlanan plan İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na gönderildi.
Adalar Savunması konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi: “Kültürel ve tarihi bellek mekanı olarak binlerce Adalının, onlarca yazarın, şairin, sanatçının canlı hatıralarıyla dopdolu, binlerce hayat kurtaran Heybeliada Sanatoryumu Adalar tarihinin en vazgeçilmez hatıralarıyla doludur. Bu nedenlerle bizler Heybeliada Sanatoryumu ve Çam Limanı’nın çeşitli özel, ticari ya da kamusal bina ve tesislerle doldurulmasına, bölgenin Heybeliada’dan ve Adalar bütününden koparılmasına karşı, elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz.”

Heybeli, sanatoryumu geri istiyor

‘HASTANE YAPILSIN’

Ada halkı eğitim merkezi yerine sanatoryum binasının hastane yapılmasını istiyor. Sanatoryumun hastane yapılmasını isteyenlerden biri de göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Müge Zeynep Özdemir. 1987’de asistan olarak başlamış, 18 yıl çalışmış. O günleri, anlatıyor:
“Sanatoryum bir yandan tedavi ve eğitim faaliyet görevi yürütürken diğer yandan Heybeliada halkına acil hizmeti verirdi. Sanatoryum onkoloji veya fizik tedavi hastanesi yapılabilir. Heybeliada halkı da poliklinik ve acil servis hizmetinden faydalanabilir. Şu anda Heybeliada’da sadece bir sağlık ocağı bulunuyor. Ada halkı, tedaviye kolay erişemiyor.”

Heybeli, sanatoryumu geri istiyor

MECLİS GÜNDEMİNDE

Ada’daki sorun Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun soru önergesiyle TBMM’ye de taşındı. Kerestecioğlu iddialarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soru önergesi yöneltti:

Heybeliada’da bulunan Çam Limanı ve Sanatoryumun Diyanet Vakfı’na devredileceği doğru mudur?

SİT alanı olan bölgenin Diyanet İşleri Başkanlığına devriyle bölge imara mı açılacaktır?

Bölge Diyanet’e devredilirse halkın denize girdiği bu doğal SİT alanı halkın kullanımına kapatılacak mıdır?

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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