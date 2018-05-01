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    'Hey maşallah' sloganı 'bana ait' dedi, ünlü markaya dava açtı! İşte karar

    Hürriyet Haber
    01.05.2018 - 09:35 | Son Güncelleme:

    Unilever Türkiye'nin Algida dondurma markasında kullanılan 'Hey maşallah' sloganının kendisine ait olduğunu ileri süren Mustafa İşleyen'in açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi.

    İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davada İşleyen, "Hey maşallah" sloganının adına tespit ve tescil edilmesini, sloganın kullanım bedelinin tarafına ödenmesini istedi. İşleyen dilekçesinde "Hak sahipliği iddiam sadece slogan üzerindedir. Reklam konsepti ve içeriğinde herhangi bir iddiam yoktur" dedi.

    İşleyen, mail'lerinin istihbarat servislerince kontrol edildiğini ileri sürerek Unilever Türkiye şirketine, Unilever Üniversitesi projesi gönderdiğini, birçok büyük şirkete de 70 kadar reklam filmi senaryosu yolladığını anlattı.

    'KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL'

    Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, Unilever Türkiye ise, sloganın genel nitelikte olduğunu ve kimsenin tekeline verilemeyeceğini belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, Arapça bir kelime olan 'maşallah'ın hey tabiri ile kullanıldığında hayranlık, hayret, memnunluk, şaşkınlık, yerine göre de sitem ifade ettiğine dikkat çekti. Bu ibarenin reklam filminde ya da hareket içeren klip, sinema gibi eserlerde kullanılmasının kimseyi hak sahibi yapmayacağı belirtilen kararda "Yıllardır pazarcıların 'hey maşallah' şeklinde sanıkları ürüne yönelik tüketiciyi sattığı malın başına toplamak için seslendikleri, çocuklara nazar değmemesi inancı ile 'Hey maşallah' dendiği, başarılı öğrencilere 'Hey maşallah' denilerek duygu ve övgülerini ifade ettikleri" kaydedildi.

    Mahkeme, davanın reddine karar verdi.

    Etiketler: mahkeme karar , gündem
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