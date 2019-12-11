‘Hesap veriyoruz’

Genel Kurul’da gece ilerleyen saatlere kadar devam eden bütçe eleştirilerinin ardından kürsüye çıkan Oktay tartışmalı konularda özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

ARAZİNİN DEVRİ HUKUKA AYKIRI

“Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 29 Mayıs 2015 tarihli kararıyla TEKEL İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde bulunan İstanbul Kartal Dragos mevkisindeki taşınmazlar Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde İstanbul Şehir Üniversitesi’ne devredilmiştir. Şehir Üniversitesi araziler üzerinde ipotek tesis ettirerek Kartal Dragos’ta kampus inşası için Halkbank’tan kredi kullanmıştır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin açtığı dava sonrası parselin mülkiyeti Maliye hazinesine intikal ettirilmiştir. Diğer taraftan, Şehir Üniversitesi bankaya borçlarını ödeyememiştir. Bu borçlar 417 milyona ulaşmıştır. Yani durum hukuki bir süreç ve sonuçtur.

15 TEMMUZ BAĞIŞLARI

15 Temmuz bağışları ve vakfın kuruluşuyla ilgili eleştiri vardı. Bağış miktarı Ziraat Bankası’nda nemalandırılmak suretiyle toplam 338 milyon 971 bin 731 lira 97 kuruş olarak 2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla tek hazine kurumlar hesabına aktarılmıştır. Bağış tutarının 251 şehidimizin hak sahipleri ve 2 bin 731 gazimiz için nasıl değerlendirileceği Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti kararıyla belirlenecektir.”