Hesap işletim ücreti nedir?
Bankacılık işlemi yapan kişilerin yakından bildiği bir kavram olan hesap işletim ücretinin ne demek olduğu merak konusu oldu. Hesap işletim ücretinin ne olduğuna dair bilgi almak isteyen vatandaşlar, internette yaptıkları araştırmalarla, 'Hesap işletim ücreti nedir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, hesap işletim ücreti hakkında merak edilen detaylar...
Banka hesabı bulunan bireylere banka tarafından uygulanan dönemsel bir kesinti olan hesap işletim ücreti hakkında detaylar...
Hesap İşletim Ücreti (H.İ.Ü.) TL/YP vadesiz mevduat hesapları aracılığı ile sunulan fiyatlandırılmamış hizmetlerin bedeli ve operasyonel işlem maliyetlerinin karşılığı olarak tahsil edilen masraf tutarıdır. Bankacılık sektöründe uzun süredir uygulanmaktadır.
19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 144. maddesi, Rekabet Kurumu’nun 01.08.2002 tarih ve 02-46/563-229 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca işlem yapılmaktadır. 2014 yılı Aralık ayında, 03 Ekim 2014 tarih ve 29138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak tahsil edilir.
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