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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
22.11.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

'Hesabınızdan para çekiliyor' Bu kadarına pes!

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'Hesabınızdan para çekiliyor' Bu kadarına pes!

ANTALYA’da telefonla aradıkları emekli G.Ç.’yi ’Hesabınızdan para çekiyorlar’ diyerek dolandırmak istediği iddiasıyla yargılanan Ali Rıza Alakuş, 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin 660 lira para cezasına mahkum edildi.

Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Rıza Alakuş ile şikayetçi G.Ç. ve taraf avukatları katıldı. Emekli G.Ç, arkadaşıyla sohbet ederken telefonunun çaldığını, telefondaki kadının bankadan aradığını söylediğini belirterek, "Bana ’Hesabınızdaki parayı çekiyorlar’ dedi. Kimlik numaramı, hesap numaramı, hatta adresimi söyledi. Telefonuma mesaj olarak gelecek şifreyi söylememi istedi. Kabul etmeyince yanındaki erkek telefonu aldı. Kendisini bankanın güvenlik uzmanı olarak tanıtan bu kişi beni ikna etti ve bir an boş bulunarak telefonuma gelen şifreyi söyledim" dedi.

Telefon görüşmesi bittikten hemen sonra bankayı aradığını aktaran G.Ç., banka görevlisine hesabından para çekilip çekilmediğini sorduğunu kaydetti. Banka görevlisinin hesabından para çekilmediğini ancak bir hesaba gönderilmek üzere EFT talimatı verildiği bilgisini aldığını kaydeden G.Ç., böylece talimatı iptal ettirdiğini söyledi. Hesabında para olmadığını, kredi mevduat hesabından 3 bin 200 liranın başka bir hesaba aktarılmak istendiğini sözlerine ekleyen G.Ç., "İşlem durduruldu ve para hesabıma iade edildi. Ancak yine de şikayetçiyim. Ben ucuz kurtuldum ama başka insanların canını yakmasınlar" diye konuştu.

Hesabına para aktarılmak istenen Ali Rıza Alakuş ise olayla ilgisi bulunmadığını söyledi. Banka kartlarını ’İsmail’ adlı arkadaşına verdiğini iddia eden Alakuş, "Benim bir suçum yok, kimsenin parasını almadım. İsmail yüzünden mağdurum, bunun gibi yargılandığım 3-4 dosya daha var. Beraatimi istiyorum" dedi.

Duruşma savcısı ise mütalaasında, şikayetçinin arandığı hattın yurt dışı taşıma trafik kayıt şekilde göründüğünü, bu nedenle kullanıcının tespit edilemediğini belirtti. Sanığın iddia ettiği gibi 3 banka kartını ’İsmail’ adlı kişiye vermesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığına dikkati çeken savcı, Ali Rıza Alakuş’un ’nitelikli dolandırıcılık suçu’na iştirakten cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin 660 lira para cezasına mahkum etti.

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