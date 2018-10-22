'Hesabımda parayı görünce başım döndü'

Olay, geçen yıl 31 Ekim'de Kayseri'de meydana geldi. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Ü.G., iddiaya göre, kendisini telefonla arayarak, polis ve savcı olduklarını belirtip, 'Hesabınızdan terör örgütlerine para aktarımı yapılıyor' diyen kişiler tarafından aynı gün içinde farklı aralıklarla toplam 1 milyon 50 bin lira dolandırıldı. Geçen süre içinde dolandırıldığını anlayan Prof. Dr. Ü.G., polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için özel ekip kurdu. Ekip, 32 değişik açıdan yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Bu çalışmalar kapsamında İbrahim Halil P., Abdülkadir D. ve Mustafa Y. tutuklanarak, cezaevine konuldu.



"IBAN NUMARASINI İSTEDİ, HAVALE YAPTIM"

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Abdulkadir D., Mustafa Y. ve İbrahim Halil P. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Metris Cezaevi'nden katıldı. 1 milyon 50 bin lira dolandırıldığını öne süren Prof. Dr. Ü.G., "Telefonla arayan bir kişi Emniyet Müdürlüğü'nden aradığını söyleyerek, terörle mücadele başkomiseri olduğunu belirtti. Tüm kimlik bilgilerimi biliyordu ve telefondan bilgileri teyit ettirdi. Bilgilerimi teyit ettirdikten sonra, 'Kimlik bilgileriniz, gayrimeşru iş yapanların eline geçti, FETÖ ile alakanız var mı?' diye sordu. Ardından da kimlik bilgilerimle, gayrimeşru işler yapıldığını, banka hesapları açıldığını, benim de gizli sanık olduğumu söylediler" dedi. 3 farklı olayla para transferi yaptığını belirten mağdur Ü.G. "Telefonda konuştuğum kişi, Başsavcının işi olduğunu, vali ile görüşmesinin bitirmesinin ardından da ilk olarak benimle görüşmek istediğini söyledi. Başsavcı olarak tanıtan kişi Mustafa Y.'dir. IBAN numarasını istedi. Hesabına 355 bin lira yatırmam gerektiğini söyleyince, havale yaptım" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONU DEDİLER"

Şüphelilerin gayrimeşru işlerden kazanılan altınların, evinde saklanıldığını da söylediklerini ifade eden Prof. Dr. Ü.G., "Ne kadar altın ve dövizim varsa, vermemi istediler. Gece 01.30 gibi bir kişi geldi. Ona, 300 bin TL civarında döviz ve altın verdim. Telefonla en az 50 defa 'Terörle mücadele operasyonu' dediler. Verdiğim para ve altınların ise, terörle mücadele operasyonunu bir parçasını olduğunu, banka hesabımda bulunan 400 bin TL'yi de Euro'ya çevirmemi istediler. 400 bin TL'yi dövize çevirip elden teslim ettim" diye konuştu. Şüphelilerin FETÖ operasyonu yapıldığını söyledikleri anda korktuğunu da vurgulayan Prof. Dr. Ü.G., "Telefonda operasyon yapıldığını söyledikleri anda çok büyük bir korku ve kaygı yaşadım. Bu yüzden de paraları teslim ettim. 1 milyon 50 bin TL zararım var. Şikayetçiyim" dedi.



"HESABIMDA GÖRÜNCE BAŞIM DÖNDÜ"

Hesabına 355 bin TL para transferi yapıldığı öne sürülen tutuklu sanık Mustafa Y., mahkeme başkanının 'Ömründe hiç 355 bin TL gördün mü?' sorusu üzerine, sanık, 'Hayır hiç 355 bin TL param olmadı. Hesabımda 355 bin lirayı görünce başım döndü" cevabını verdi. Mahkeme heyeti, savcının esasa ilişkin mütalaasını açıklamak için süre istemesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.

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