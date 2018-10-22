'Hesabımda parayı görünce başım döndü'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Hesabımda parayı görünce başım döndü'
GeriGündem 'Hesabımda parayı görünce başım döndü'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
22.10.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

'Hesabımda parayı görünce başım döndü'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Hesabımda parayı görünce başım döndü'

KAYSERİ'de emekli ilahiyat profesörü Ü.G.'yi (76)telefonla 1 milyon 50 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 3 tutuklunun yargılanmasına başlandı. Prof. Dr. Ü.G.'nin 355 bin TL'yi havale yaptığını iddia ettiği tutuklu sanık Mustafa Y., "Ömrü, hayatımda o kadar parayı hiç görmedim. Hesabımda 355 bin TL'yi görünce başım döndü" dedi.

Olay, geçen yıl 31 Ekim'de Kayseri'de meydana geldi. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Ü.G., iddiaya göre, kendisini telefonla arayarak, polis ve savcı olduklarını belirtip, 'Hesabınızdan terör örgütlerine para aktarımı yapılıyor' diyen kişiler tarafından aynı gün içinde farklı aralıklarla toplam 1 milyon 50 bin lira dolandırıldı. Geçen süre içinde dolandırıldığını anlayan Prof. Dr. Ü.G., polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için özel ekip kurdu. Ekip, 32 değişik açıdan yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Bu çalışmalar kapsamında İbrahim Halil P., Abdülkadir D. ve Mustafa Y. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

"IBAN NUMARASINI İSTEDİ, HAVALE YAPTIM"

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Abdulkadir D., Mustafa Y. ve İbrahim Halil P. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Metris Cezaevi'nden katıldı. 1 milyon 50 bin lira dolandırıldığını öne süren Prof. Dr. Ü.G., "Telefonla arayan bir kişi Emniyet Müdürlüğü'nden aradığını söyleyerek, terörle mücadele başkomiseri olduğunu belirtti. Tüm kimlik bilgilerimi biliyordu ve telefondan bilgileri teyit ettirdi. Bilgilerimi teyit ettirdikten sonra, 'Kimlik bilgileriniz, gayrimeşru iş yapanların eline geçti, FETÖ ile alakanız var mı?' diye sordu. Ardından da kimlik bilgilerimle, gayrimeşru işler yapıldığını, banka hesapları açıldığını, benim de gizli sanık olduğumu söylediler" dedi. 3 farklı olayla para transferi yaptığını belirten mağdur Ü.G. "Telefonda konuştuğum kişi, Başsavcının işi olduğunu, vali ile görüşmesinin bitirmesinin ardından da ilk olarak benimle görüşmek istediğini söyledi. Başsavcı olarak tanıtan kişi Mustafa Y.'dir. IBAN numarasını istedi. Hesabına 355 bin lira yatırmam gerektiğini söyleyince, havale yaptım" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONU DEDİLER"

Şüphelilerin gayrimeşru işlerden kazanılan altınların, evinde saklanıldığını da söylediklerini ifade eden Prof. Dr. Ü.G., "Ne kadar altın ve dövizim varsa, vermemi istediler. Gece 01.30 gibi bir kişi geldi. Ona, 300 bin TL civarında döviz ve altın verdim. Telefonla en az 50 defa 'Terörle mücadele operasyonu' dediler. Verdiğim para ve altınların ise, terörle mücadele operasyonunu bir parçasını olduğunu, banka hesabımda bulunan 400 bin TL'yi de Euro'ya çevirmemi istediler. 400 bin TL'yi dövize çevirip elden teslim ettim" diye konuştu. Şüphelilerin FETÖ operasyonu yapıldığını söyledikleri anda korktuğunu da vurgulayan Prof. Dr. Ü.G., "Telefonda operasyon yapıldığını söyledikleri anda çok büyük bir korku ve kaygı yaşadım. Bu yüzden de paraları teslim ettim. 1 milyon 50 bin TL zararım var. Şikayetçiyim" dedi.

"HESABIMDA GÖRÜNCE BAŞIM DÖNDÜ"

Hesabına 355 bin TL para transferi yapıldığı öne sürülen tutuklu sanık Mustafa Y., mahkeme başkanının 'Ömründe hiç 355 bin TL gördün mü?' sorusu üzerine, sanık, 'Hayır hiç 355 bin TL param olmadı. Hesabımda 355 bin lirayı görünce başım döndü" cevabını verdi. Mahkeme heyeti, savcının esasa ilişkin mütalaasını açıklamak için süre istemesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.10.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan’dan flaş seçim mesajı: Belki de sonları olacak

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş

Konsolosluk çalışanlarının ifadeleri ortaya çıktı

Aile kiralık katil tuttu, sonrası korkunç...