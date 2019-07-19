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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN-ANKARA
19.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hesabı öderken vurulmuş

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Hesabı öderken vurulmuş

HUQQABAZ isimli restoranda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu görevlilerinden Osman Köse’nin önceki gün silahlı saldırı sonucu şehit edilmesiyle ilgili soruşturmaya ve incelemelere katılmak amacıyla Türkiye’den bir ekibin Erbil’e gittiği öğrenildi.

Tüm güvenlik kameraları görüntüleri incelenirken, restoran sahibi ve çalışanlarının ifadelerine göre saldırganların üç kişi olduğu ancak dışarıda bir kişinin daha gözcü olarak bulunduğu değerlendiriliyor.

Saldırganların Köse’nin restorana gelmesini bekledikleri ve birinin Türk görevlinin oturduğu masanın bitişiğindeki masaya, diğer iki kişinin ise karşı masaya oturarak çay ve kahve sipariş ettikleri anlaşıldı. Saldırganlar Köse’nin yemeğini bitirmesini bekledi. Türk görevli birlikte olduğu kişiyle yemek yedikten sonra hesabı ödemek için kasaya yönelince, saldırganlardan biri ayağa kalkarak susturucu takılmış tabancayla başından vurdu. Köse olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırganların vurduğu iki Irak vatandaşının da Köse’nin vurulmasından hemen sonra ayağa kalktıkları, ancak yine susturucu takılı tabancalardan açılan ateşler sonucu yaralandıkları belirlendi.

Köse’nin birlikte olduğu kişinin de saldırıya karşı belindeki silahla karşılık verdiği ve bir saldırganı yaraladığı belirtilirken, üç saldırganın kendilerini dışarıda bekleyen araçla olay yerinden uzaklaştıkları anlaşıldı. Saldırganların kaçtığı Japon marka araç güvenlik kamerasında tespit edilirken, plakasının da sahte olduğu belirlendi.

İŞTE BAŞ ŞÜPHELİ

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Erbil Emniyet Müdürlüğü, dün akşam saldırının faillerinden birinin 1992 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ olduğunu açıkladı. Emniyet Müdürlüğü, fotoğrafını yayınladığı Mazlum Dağ hakkında bilgiye sahip vatandaşlara güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaları çağrısı yaptı. 

ŞEHİT DİPLOMATA SON GÖREV

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ŞIRAK’ın Erbil kentinde uğradığı saldırıda şehit düşen Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Osman Köse, dün Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Köse için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Törene şehit Köse’nin babası Ramazan, annesi Sıdıka, eşi Handan ve aile fertleri de katıldı. 1.5 yaşında Duru adında kız babası olan şehit Köse’nin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan aile fertlerinin gözyaşları yürekleri burktu. Cenazenin taşınması sırasında bando tarafından Itri’nin “Segah Tekbiri” çalındı. Şehit Köse’nin naaşı cenaze aracında götürülürken annesi Sıdıka ve eşi Handan el sallayarak, “Güle güle Osmanım” diyerek gözyaşı döktü. Köse Karşıyaka Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi. -ANKARA

IRAK’TAN ERDOĞAN’A TAZİYE TELEFONU

IRAK Başbakanı Adil Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Erbil’deki saldırıda şehit edilen Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat için taziyelerini iletti. Erdoğan ile Abdulmehdi arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının ardından paylaştığı mesajda “Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir” demişti. -ANKARA

 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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