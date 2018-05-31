"Hero" tişörtlü öğrenci beraat etti

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Baysal ile avukatı Adil Hasan Tahsin Dinç ve sanığın yakınları katıldı. Önceki beyanlarını tekrar eden Baysal, Erzurum'da üniversite öğrencisi olduğunu, üzerinde "Hero" yazılı tişörtü suç tarihinden çok önce birçok yerde şubesi bulunan bir mağazadan satın aldığını belirtti.



Baysal, suçsuz olduğunu bildirerek beraatine karar verilmesini talep etti.



Sanık avukatı Dinç ise müvekkilinin FETÖ üyesi olmadığını ve giydiği tişörtü suç kastıyla giymediğini öne sürerek beraatini istedi.



Cumhuriyet savcısı, sanık Baysal'ın yapılan sorgusunda FETÖ ile herhangi bir bağlantısı olmadığı ve tişörtü çok şubeli bir mağazadan aldığının belirlendiğini söyleyerek, Baysal hakkında kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini talep etti.



Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Baysal'ın beraatine karar verdi.