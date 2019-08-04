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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne) (DHA)
04.08.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Herkesin yüreği yanmıştı... İddialar isyan ettirdi

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Herkesin yüreği yanmıştı... İddialar isyan ettirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüdüğü sırada Eymen Kayra Taş'a (6) çarparak ölümüne neden olan greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan (23), mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterirken savcılığın karara itiraz edeceği öğrenildi.

Kaza, perşembe günü saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Şükrüköy'de meydana geldi. Köy Hizmetleri'ne ait Akın Cevdet Gündoğan yönetimindeki greyder iddiaya göre, Şükrüköy çıkışında evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüyen Eymen Kayra Taş'a çarptı. Küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Gündoğan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede olay yerinde 22 metre fren izine rastlandı. Greyder sürücüsünün daha önce de köy içi yollarda hızlı gittiği için köylülerce uyarıldığı iddia edildi.

Gündoğan, jandarmadaki ifadesinde köy içinde viraja geldiği sırada Eymen'e yola aniden çıkması sonucu çarptığını söyledi.

Herkesin yüreği yanmıştı... İddialar isyan ettirdi

Eymen Kayra Taş'ın cenazesi, cuma günü Şükrüköy'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aynı gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterirken savcılığın karara itiraz edeceği öğrenildi.

Öte yandan Twitter'da,sürücünün serbest bırakılmasına tepkiler, '#EYMENİÇİNADALET' hashtag'iyle paylaşıldı.

Herkesin yüreği yanmıştı... İddialar isyan ettirdi

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