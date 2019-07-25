"Herkesin payı var"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yunanistan’ın Gümülcine kentinde, Batı Trakya Türkleri liderlerinden Dr. Sadık Ahmet’in 24’üncü ölüm yıldönümünde anma programına katılmak üzere Batı Trakya’ya gitti.
Daha önce Edirne’de konuşma yapan Akşener İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesinde herkesin payı olduğunu belirterek, “31 Mart akşamı Sayın İmamoğlu’nun seçilmesinde hepimizin payı vardır. 15 bin 900 oy farkını, 814 bine çıkardınız. Tekrarladınız her şey değişti. Bizler siyaseti düşmanlık üzerinden yapmama kararıyla yola çıktık, devam ediyoruz” dedi.
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