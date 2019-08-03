"Herkesin kimliğine inancına yaşam tarzına saygılı olacağız"

“Elbette siyasette zaman zaman tartışmalar, kavgalar olabilir. Ama siyasetin değişmez bir amacı olmalıdır; o da halka hizmet. Halka hizmet eden, vergileri vatandaşın çıkarı için kullanan herkesin benim başımın üzerinde yeri vardır. Ama o paraları alıp başka yerde kullanıyorsanız, ona önce ben karşı çıkarım. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Kavgadan uzak, herkesi kucaklayan, Türkiye’nin geleceğine odaklanmış bir siyaset anlayışı. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını siyasete malzeme yapmayan, herkesin yaşam tarzına saygı gösteren bir siyaset anlayışı. Bazen şunu söylüyor korkutuyorlar; ‘Efendim CHP iktidara geldiğinde şunu şunu yapacak.’ Buradan söylüyorum, en ufak bir endişe duymayınız. Herkesin yaşam tarzına, inancına, kimliğine sonuna kadar saygılı olacağız.

SEVECEK KORUYACAK

Bizim görevimiz ne olacak? İşsize iş bulacaksın, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, sosyal yardım güçlenecek. Yeni bir ufuk açacağız siyasette ve o ufukla yola çıkıyoruz. ‘Her şey çok güzel olacak’ denildi, güzel oldu. Kibirden uzak olacak, toprağını, insanını, ağacını, dağlarını, göllerini sevecek siyasetçi ve koruyacak.

KİBİR YOK EDİLMELİ

Siyaset yapan kişi kibirli ise topluma faydası olmaz. Siyasetçi nasıl kibirli olur? Topladığı verginin hesabını millete, topluma vermezse kibirli olur. Çünkü halkı yok sayar. Biz her kuruşun hesabını bu millete vereceğiz. Belediye başkanımızın aldığı her para ve aldığı her aylık millet tarafından ödenmiştir. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Ölürken de kefen bezi alırız, onun için de vergi ödenir. O zaman demokrasinin gerçek varlığı hesap vermekten geçer. 17 yıldır bizi yönetenler hesap vermiyorlar. Kibir İslamiyet’te de insanlıkta da yok edilmesi gereken bir alandır.

NEDEN GALOŞLA BASARIZ

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın galoşlu fotoğrafını göstererek) Bir ülkeyi yöneten ve Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir insan kendi ülkesinin toprağına galoş çizme ile basmaz. Yağmur yok, çamur yok, kuru toprak. Aşık Veysel ne diyor ‘Benim sadık yârim kara topraktır.’ Toprak nedir? Temizliktir. Su bulamadığınız yerde toprakla abdest alırsınız. Toprak hepimizi besleyen anamızdır. Peki toprağa neden galoşla basarız, ayakkabımız toz olmasın diye. Özellikle AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Erdemden asla uzaklaşmayın. Toprağınızdan, vatanınızdan uzaklaşmayın. ‘Ben pahalı ayakkabı, elbise giyiyorum, toz olur.’ Topraktan korkuyorsan gitme o zaman.

İkinci nokta israftır. Eğer israf haramsa, israftan kaçınacağız. Ne için? Çocuklarımızın geleceği için. Belediye başkanımız göreve başladı, söyledim: Asla belde halkı arasında ayrım yapmayacaksın. Sadece fakir mahalleler varsa oraya daha fazla hizmet götürecek.

SURİYE İLE BARIŞMAK LAZIM

AK Parti’ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Suriye belasını bizim başımıza kim açtı? Yanlış bir dış politikanın Türkiye’ye maliyeti çok ağır oldu. Şimdi neredeyse düşman halindeyiz. Neden? Suriye’de Müslümanlar birbirlerini katlediyorlar. Bir grubun eline Rusya, öbür grubun eline Amerika silah veriyor. Suriye ile Mısır ile süratle barışmak lazım. Doğu Akdeniz’deki haklarımızın korunması için bunlar çok önemli. Ne kadar geç olursa vatandaşlar o kadar ağır bir bedel ödeyecekler.

PARAYI BEN BULACAĞIM

(Borçka’da kapalı olan Muratlı Sınır Kapısı ile ilgili olarak) Bu kapı niye açılmaz? TIR’ların bir kısmı buradan gelip, gitse ne olur? Esnafı da kazanacak, herkes kazanacak, zarar eden kimse olmayacak. Size sözüm söz bunun için mücadele edeceğim. Maliyeti de çok yüksek değil. Buradan sesleneyim isterseniz; para bulamıyorsanız, vallahi parayı ben bulacağım.”

HİÇ KİMSE ATATÜRK’ÜN ADINI KALDIRAMAZ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, programına, CHP’li belediye ile kaymakamlık arasında ‘100. Yıl Atatürk Parkı’ ismi nedeniyle krizinin yaşandığı Rize’nin Fındıklı ilçesinden başlarken şunları söyledi: “Atatürk Parkı diyorlar. Kısaca Atatürk’ü anlatayım. Atatürk’ün iki temel felsefesi vardır. Birincisi siyasi ayağı. ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ der. ‘Hiçbir ülkenin boyundurluğunu asla kabul etmiyorum’ diyor. İkincisi şudur: Savaş meydanlarında kazanılan siyasi zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa o ülke bağımsızlığını koruyamaz. Atatürk, sadece benim değil 82 milyonun ortak paydasıdır. Hiç kimse Atatürk’ün adını ne gönlümüzden ne de Türkiye coğrafyasından ne de dünya coğrafyasından asla kaldıramaz.”