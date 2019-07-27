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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan ERGÜN / İstanbul (DHA)
27.07.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Herkesin gözü önünde taciz! Topuklu ayakkabıyla bir kilometre kovaladı

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İstanbul Arnavutköy'de topuklu ayakkabıları ile yaklaşık 1 kilometre koşan kadın, tacizciyi yakalatmayı başardı. Kadının tokatladığı, çevredekilerin ise dövdüğü kişiyi polis kurtardı. Şüpheli tutuklanırken, genç kadının amansız takibi ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Arnavutköy'de geçtiğimiz salı günü yaşandı. Öğlen saatlerinde çalıştığı iş yerine gitmek için otobüse binen E.Ç. isimli kadın , Arnavutköy'deki bir otobüs durağında indi. Duraktan indikten sonra iş yerine doğru yürüyen kadın, iddiaya göre kendisini takip eden Kenan E.'nin elle tacizine uğradı. Arnavutköy'ün en işlek caddesi olan Fatih Caddesi'nde meydana gelen olay karşısında neye uğradığını şaşıran genç kadın, çığlık atarak kendisini taciz eden kişiyi kovalamaya başladı. E.Ç, ayağındaki topuklu ayakkabılara rağmen tacizciyi kovaladı. Caddeden ara sokaklara doğru süren kovalamaca yaklaşık 1 kilometre sürdü.

TOPUKLU AYAKKABILARLA KOVALAMACA

E.Ç., diğer yandan koştu bir yandan da çevredekilerden yardım isteyerek kaçan kişiyi durdurmalarını istedi. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından genç kadını taciz etiği belirtilen Kenan E., bir iş yeri önünde bekleyen iki genç tarafından yakalandı. Yakalanan kişinin yanına gelen E.Ç., tokat atmak isterken şüpheli kişi, kendisini yakalayanların elinden kurtularak yeniden kaçmaya çalıştı.

Bu seferki kaçışı kısa süren Kenan E. çevredekiler tarafından dövüldü.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi öfkeli kalabalığın ve tacize uğrayan genç kadının elinden aldı.

Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi. Kenan E. tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken taciz sonrası yaşanan kovalamaca anları ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Farklı güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının uzun süre Kenan E.'nin peşinden koştuğu görülüyor.

 

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