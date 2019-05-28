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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (İHA)
28.05.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Herkesi dehşete düşürdü! Cep telefonu ile konuşarak geldi ve…

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Herkesi dehşete düşürdü! Cep telefonu ile konuşarak geldi ve…

Antalya’da genç bir kız falezlerden atladı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız, sedye ile elden ele taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Antalya’da bunalıma girdiği iddia edilen 17 yaşındaki genç kız, 20 metrelik falezlerden atladı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kız, sedye ile elden ele taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 19.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı falezlerde meydana geldi. 17 yaşındaki A.İ.Y, cep telefonu ile konuşarak falezler üzerine geldi. Çantasını yere bırakıp telefonla konuşmaya devam eden A.İ.Y, henüz belirlenemeyen bir nedenle kendini boşluğa bıraktı. Genç kız, 20 metrelik falezlerden önce zemindeki kayaların üzerinde sonrada bir işletmenin beton zeminine düştü. İşletme personelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan genç kıza ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kaşık sedyeye alınan A.İ.Y, vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla elden ele yukarı çıkarıldı. Yaklaşık 300 metre uzaklıktaki ambulansa götürülen genç kız özel bir hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarını vatandaşlar ise meraklı gözlerle izledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Herkesi dehşete düşürdü Cep telefonu ile konuşarak geldi ve…


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