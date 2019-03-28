'Herkese eşit hizmet götüreceğiz'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul’daki seçim çalışmalarını Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece’de sürdürdü. Otobüsten halkı selamlayan Kılıçdaroğlu dört ilçede ayrıca mini mitingler düzenleyerek halka hitap etti. “İstanbul’a baharı getireceğiz. Aynı zamanda Adana’ya da, Mersin’e de, Ankara’ya da. Bütün Türkiye’ye baharı getireceğiz” diyen Kılıçdaroğlu özetle şu mesajları verdi:

TAMAMI ÇÖZÜLEBİLİR

“Biliyorsunuz dünyanın iftirasını atıyorlar. Söyleyecek başka bir laf yok. 8 milyon insan işsiz. Pahalılık dese mutfakta yangın var. Emeklinin durumu malum, emeklilikte yaşa takılanların durumu malum. Ne söyleyecek? Memlekette çok sorun var. Bunları biliyorum ama bu sorunların tamamı çözülebilir. Ortak akılla çözülür, bir araya gelerek çözülür. Ekrem Bey bir açıklama yaptı. Dedi ki: ‘Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığımda, 5 yıl içinde 150 bin kişiye istihdam yaratacağım.’ Bunun üzerine Binali Bey ‘Bu belediye başkanlarının görevi değildir’ dedi. Ekrem Bey çıtayı biraz daha yükseltti. ‘200 bin kişiye istihdam yaratacağım’ dedi. Binali Bey de bu sefer 500 bin kişiye iş bulacağım’ dedi. E sormazlar mı? Başbakanlık, bakanlık yaptın bulamadın.

MUHTARIN NE İLGİSİ VAR

Büyükşehir belediye başkanını seçiyoruz, belediye başkanlarını seçiyoruz. Diyorlar ki, ‘Türkiye’nin beka sorunu var’. Muhtarın beka sorunuyla ne ilgisi var? İl genel meclis üyesi seçeceğiz. Ekrem İmamoğlu’nu da büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz. Ne beka sorunu var bunun? Toplumu kandırarak ve baskı kurarak oy almak istiyorlar. Ama buna izin vermeyeceğiz. Sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız.

İMAMOĞLU’NA OY İSTEDİM

Karadeniz’de söyledim. Hepinizin mutlaka akrabaları vardır. Hele İstanbul’da dayısı var, teyzesi var, yeğeni var, oğlu var, herkes var. Ve dedim ki, ‘Mutlaka İstanbul’daki akrabalarınıza söyleyin. Deyin ki, bizim bir gözbebeğimiz var. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir kardeşimiz var. Adı Ekrem İmamoğlu. Ona gidin oy verin’ dedim. Belediyelerde herkesi kucaklayacağız. Herkese eşit hizmet götüreceğiz. Bir pozitif ayrımcılık yapacağız. Şayet bir mahalle fakirse oraya daha çok hizmet götüreceğiz.”