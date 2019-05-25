'Herkes sonuca saygılı olacak'

Anadolu Yayıncılar Derneği’nin önceki gün düzenlediği iftarın ardından gazetecilerle sohbet eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, özetle şunları söyledi:

(Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatıyla görüşmesi) Bunun çözüm süreciyle bir ilgisi yok. ‘Yeniden bir çözüm süreci başlıyor’ şeklinde bir değerlendirme yapılamaz. İstanbul seçimleriyle de bir alakası yok. Ocak ayıydı ailesiyle görüştü. Uzun zamandır görüşmüyordu. Avukatıyla ilgi konu da mahkemece hukuki bir engel vardı; bu engel, infaz hâkimliğinin kararına yapılan itirazla Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Mahkemece verilmiş bir görüşme, bir avukatla yapılan görüşme çerçevesindeki bir süreçtir.

(Periyodik olarak devam edecek mi?) Dün (22 Mayıs) yine bir görüşme oldu. İlgili makamlar, elbette cezaevinin durumu, hukukun, mevzuatın gerektirdiği ölçüler çerçevesinde bunları elbette takdir edecektir.

(YSK’nın İstanbul kararı gerekçesi) Gerekçeyi paylaşmadan önce herkes kararı yerden yere vurdu. Hâkimler kararlarıyla konuşur. Gerekçede her şey de söylenmiştir. Yargı kararını verdi, milletin hakemliğine gidilecek. Son sözü söyleyecek olan İstanbul seçmeni. Sonuca da herkes saygılı olacak.

VİZE MUAFİYETİ KONUSU

(Avrupa Birliği kriterleri) İçişleri Bakanlığı’mızla birlikte Adalet Bakanlığı olarak temel yaklaşımımız terörle mücadele ama terörle mücadele yaparken de ifade özgürlüğü ve farklı konularla alakalı uygulamadan veya mevzuattan kaynaklı neler yapılabilir? Bu konuda ortak hukukun gerektirdiği tüm çalışmalara öz güvenle katkı sağlamaya devam edeceğiz. Terörle mücadeleyi zafiyete uğratmayacağız. Ortak bir yerde birtakım alternatif metinlerimiz var. Onları önümüzdeki zamanlarda gündemimize alacağız. Bu adımlarla beraber vize muafiyeti konusunda bir gelişme bekliyoruz.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin temel felsefesi ve sloganı ‘Güven Veren Adalet.’ Belgenin memnuniyetle söyleyeceğimiz yönü katılımcı bir anlayışla hazırlanmış olmasıdır. Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı’nda da güncelleme yapıldı. Bir darbe girişiminden çıktık. OHAL dönemi sona erdi. Adım adım bu belge Türkiye’nin daha özgürlükçü, demokrasisinin daha da geliştiği, hakların ve özgürlüklerin daha da güvence altına alındığı bir yol haritasıdır. 2023’e kadar ceza adaletiyle ilgi, hukukla ilgili niteliğin artması ile ilgili neler yapacağız, burada bizim irade beyanlarımız olacak. Vizyonumuzu ortaya koyacağız. Reformda bir kanun düzenlemesi olmayacak, irade beyanı olacak ve nasıl bir çalışma olacağı gösterilecek. İnfaz düzenlemesinin nasıl olacağının başlıkları da yer alacak. Bu konuları 30 Mayıs’tan sonra konuşalım; reform paketinde ipuçları var. Wikipedia’nın erişim yasağının iptali için AİHM’nin açtığı davada görüş bildirdik ve süreci izliyoruz.

(Af konusu) Meclis’in takdirinde bir husus. MHP’nin teklifi de bir aftan öte infaza ilişkin birtakım öneriler ihtiva ediyordu. Dolayısıyla şu an Meclis gündeminde öyle bir teklif yok.”

SÜRESİZ NAFAKA ADİL DEĞİL

“Süresiz nafaka gerçekten adil değil. Nafakanın süreli ya da objektif kriterlerle hakkaniyet ve adalet ölçüsü içerisinde düzenlenmesi gerekir. Alt üst sınır konusunda teknik çalışmalar bakanlıkça tamamlanmak üzere. En makul düzenleme ortaya çıkacaktır. Temel hassasiyetimiz bir düzenleme getirirken taraflardan birine yeni mağduriyet alanları oluşturmamak.”

BOŞANMADA ARABULUCULUK

Amacımız, aile hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde tarafların örselenmemesi. Tarafları ve çocukları örselemeden bu süreç bir an evvel en makul sürede nasıl tamamlanır da taraflar yara almaz. Boşanıyor, kopmak istiyor ve ölene kadar ona bir ödeme yapıyorsunuz. Bir şekilde bir irtibatınız oluyor. Kadına şiddetin nedenlerinden biri de bu konu. Boşanma meselelerinde arabuluculuk konusunu reformla ayrıntılı bir şekilde konuşacağız.”