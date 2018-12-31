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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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31.12.2018 - 13:45, Son Güncelleme:

Herkes sokağa döküldü... Korku dolu dakikalar

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İstanbul, Seyrantepe Büyükdere Caddesi üzerinde motorundan duman çıkan ve bir süre sonra yanmaya başlayan otomobil için vatandaşlar adeta seferber oldu. Araçlarından maşrapa, damacana, fırça ve yangın tüpleri alan vatandaşlar, aracı söndürmek için yoğun uğraş verdi. Yolu da kesen vatandaşlar grup halinde yürüyen küçük çocukların ise kontrollü şekilde geçmesini sağlarken, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen araç söndürüldü. 

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  • Herkes sokağa döküldü
  • Herkes sokağa döküldü
  • Herkes sokağa döküldü
  • Herkes sokağa döküldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 10.30 sıralarında Seyrantepe Sanayi alt geçidi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent’ten Maslak istikametine giden Önder Çelebioğlu’nun idaresindeki 06 AN 0448 plakalı otomobilin motorundan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar gelmeye başladı. Dumanların yoğunlaşması üzerine dörtlülerini yakarak aracı yol kenarına park eden sürücü aşağıya indi.

Bagajdan yangın tüpünü alan sürücü Çelebioğlu, duman çıkan kısma müdahale etmeye başladı ancak söndüremedi. Dumanların artması üzerine çevredeki vatandaşlar koşarak sürücünün yanına geldi. 

MAŞRAPA, DAMACANA, KOVA VE FIRÇALARLA MÜDAHALE ETTİLER

Yangının büyümesi üzerine vatandaşlar araçlarına giderek maşrapa, damacana, kova, fırça ve yangın tüpleri aldı. Kaputun altına deliklerden müdahale etmeye başlayan vatandaşlar önce maşrapayla su döktü. Ardından da yangın tüpleriyle dört bir yandan söndürme çalışmalarına başladı. Ancak bir türlü dinmeyen yangın için vatandaşlar bu kez damacanayla su getirdi.

Kovaya döktükleri su ve yangın söndürme tüpüyle aynı anda müdahale eden vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Çevredeki diğer vatandaşlar ise bir yandan çalışmaları izlerken diğer yandan da cep telefonuyla olanı biteni görüntüledi. 

YOLU KESİP, KÜÇÜK ÇOCUKLARI DA KONTROLLÜ GEÇİRDİLER

Yangına müdahaleler devam ettiği sırada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Bir süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların yolu kesmesiyle karşı istikametten hortum uzatarak yanan araca müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangın sürdüğü esnada ise kaldırımın birkaç metre ötesinde bekleyen grup halindeki küçük çocuklar, vatandaşların yardımıyla kontrollü bir şekilde üst geçide geçirildi. Dumanlar nedeniyle ise cadde üzerinde göz gözü görmedi. 

“VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU”

Araç sahibi Önder Çelebioğlu, “Seyir halindeyken arıza verdi. Sonra aracı sağ tarafa çektim ve dörtlüleri yaktım. Duman çıkmaya başladı, sonra da yoğunlaştı. Ben de yangın tüpüyle müdahale ettim, sonrasında arkadaşlar sağ olsun hepsi yardımcı oldu. İtfaiye biraz geç geldi o kadar. Vatandaşlar arasında bir seferberlik oldu, Allah hepsinden razı olsun. Motor kısmı yandı” dedi.

Polis ekipleri, yangınla ilgili çalışma başlattı. 

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