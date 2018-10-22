Herkes seferber olmuştu; aranan ilik bulununca 7 yaşındaki Emir hayata tutundu

Ardeşen ilçesinde öğretmen Murat ve Nevin Şeremet çiftinin oğulları Emir'e 10 ay önce lösemi teşhisi koyuldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören Emir için yakınları sosyal medya hesabından nakil için ilik bağışında bulunulmasını istedi. Paylaşım üzerine sosyal medyada kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Kızılay'ın aracına ulaşan gönüllüler kök hücre ve kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. Kampanyada, binlerce kişi kök hücre, ve kan bağışında bulundu. Kampanyaya Gençlik ve Spor eski Bakanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da destek verip, beraberindeki Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin ile form doldurarak kök hücre ve kan bağışı için gönüllü olmuştu.

NAKİL YAPILDI

Bulunan uygun ilik, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki operasyonla sağlığına kavuşmayı bekleyen Emir’e nakledildi. Kampanya sayesinde Emir’in yanı sıra hastanede donör bekleyen 4 kişiye de nakil yapıldı.

ANNEDEN TEŞEKKÜR

Kök hücre bağışında bulunanlara teşekkür eden anne Nevin Şeremet, "Emir için başlatılan kampanya ile nakil bekleyen 4 kişiye de uygun donör bulundu. Ne kadar çok kök hücre bağışçısı olursa, Emir ve Emir gibi çaresiz hastane odalarında bekleyen yavrularımızın umudu artar. Emir'imiz, güzel yavrumuz 20 gün önce ilik nakli oldu. Gönlü güzel duyarlı bir abisinin verdiği kök hücre sayesinde ve Allah'ın izniyle yavrumuz tekrar hayata ‘merhaba’ diyecek. Şuanda iliğin vücuda uyum sürecini yaşıyoruz. İnşallah her şey yolunda gider ve ilik tam uyumlu olur” dedi.

‘3 TÜP KANI ESİRGEMEYİN’

Lösemi hastalığının tedavi sürecinin zor olduğunu anlatan ve herkesi kök hücre bağışı yapmaları konusunda kan vermeye çağıran anne Şeremet, “Lösemi hastalığı, tedavi süreci çok uzun, stresli, ağır ve sancılı. Çocuk için ve ailesi için çok yorucu bir süreç. Bazı hastalar kemoterapi alarak 3 veya 4 yıl da tedavi olurken bazı hastalarımız maalesef kemoterapilerle tedavi olamıyor, tek çaresi ilik nakli oluyor. Kendine uyumlu kök hücre bulmak bazen milyonda bir ihtimal oluyor. Lütfen yalvarıyorum; çok basit olan kolunuzdan alınacak 3 tüp kanı esirgemeyin. Bir cana yaşama şansı verirseniz; çünkü onların bekleyecek çok vakitleri yok" diye konuştu.

‘HAYATA TUTUNMAK İÇİN SİZE İHTİYACIMIZ VAR’

Samsun’da tedavisi süren Emir Şeremet, uygun iliğin bulunmasıyla sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor. Kendisi içn başlatılan kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Emir Şeremet, "Tanımadığımız bir ağabey bana kök hücre verdi. Ama o benim öz ağabeyim gibi. Benim hayatımı kurtardı. Ben illik nakli oldum ama benim gibi binlerce çocuk var bekliyor. Yine herkes Kızılay'a kan versin ve bağışçı olsun. Bizim sokaklarda oynamak ve hayata yeniden tutunabilmek için size ihtiyacımız var" ifadesinde bulundu.

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