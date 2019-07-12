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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.07.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Herkes seferber oldu, otel sahibinin tepkisi şaşırttı

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İstanbul, Silivri’de bir otelin su borusuna sıkışan kediyi kurtarmak için 5 santimetrelik alçı duvarı kırarak kediye ulaşan itfaiye ekiplerine otelin sahibi olduğunu söyleyen bir kadın, "Bir yavru kedi için otelime zarar verdiniz" diyerek tepki gösterdi.

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  • Herkes seferber oldu, otel sahibinin tepkisi şaşırttı
  • Herkes seferber oldu, otel sahibinin tepkisi şaşırttı
  • Herkes seferber oldu, otel sahibinin tepkisi şaşırttı
  • Herkes seferber oldu, otel sahibinin tepkisi şaşırttı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün gece saat 21:00 sıralarında Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin su borusunun bulunduğu noktada yavru kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu Silivri İtfaiyesine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi su borularının bulunduğu yerde aramaya başladı. Kedinin sesinin gelmesine rağmen bir türlü kediyi tespit edemeyen itfaiye ekipleri, çareyi su borularının bulunduğu yerde 5 santimetrelik alçı duvarı kırmakta buldu.

Bu çalışmalar sonuç verdi ve kediye ulaşıldı. Kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ancak bu olayların sonrasında otelin sahibi olduğunu iddia eden kadın, “Bir yavru kedi için otelime zarar verdiniz” diyerek önce itfaiye ekiplerinin daha sonra kendisine tepki gösteren çevredeki hayvanseverlerin üzerine yürüdü.

Kadın ile otel sahibi arasındaki laf dalaşı ise kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından otel sahibinin ifadesini alınmak için karakola götürdü. Bu sırada çevredeki vatandaşlar kurtarılan kediyi sevgi göstermeleri gözden kaçmadı. 

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