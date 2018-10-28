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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sefer TALAY/DHA
28.10.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

Herkes onu arıyor! Milyoner talihli gizemini koruyor

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Herkes onu arıyor! Milyoner talihli gizemini koruyor

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki şans oyunları bayisinde oynanan Süper Lotonun bu haftaki çekilişinde, 24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlinin perşembe gününden bu yana ortaya çıkmaması, kentteki merakı artırdı. Şans oyunları bayisinin telefonları susmazken, müşteri sayısı da arttı.

Süper Loto’nun 575’inci haftasında 25 Ekim Perşembe gecesi Milli Piyango heyeti ile noter huzurunda çekilen ve 24 milyon 541 bin lirayı geçen rekor ikramiye, kuponunu Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden yatıran talihlinin olurken, bu güne kadar talihli ortaya çıkmadı. 9 haftadır devreden Süper Lotoda şanslı numaralar 10, 18, 22, 26, 28, 32 olurken, ilçede çekiliş gününden bu yana büyük ikramiyenin sahibi merak ediliyor. 6 rakamı da bilerek büyük ikramiyenin sahibi olan talihlinin kuponunu oynadığı Hürriyet Meydanındaki bayinin önü, hem meraklılar hem de şansını bu bayide denemek isteyenler nedeniyle dolu oluyor.

Telefonlarının susmadığını anlatan şans oyunları bayisi Hakan Varol, "Büyük ikramiyenin burada oynanan kupona çıkmasından itibaren telefonlarımız susmuyor. ’Talihli kendisi mi oynadı yoksa makine mı oynadı ve talihli kim?’ diye soruyorlar. Çekilişin yapıldığı geceden itibaren telefonlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Herkes çok merak ediyor. Ama henüz talihliden haber yok. Biz de aramasını bekliyoruz" dedi.

Bayi çalışanı Kadir Ülkemiz de "İnsanlar çok meraklı. Sormaya devam ediyor. Biz de talihlinin Burhaniye’den mi yoksa dışarıdan mı olduğunu merak ediyoruz" diye konuştu.

24.5 milyon lira kazandı... İlçede herkes onu konuşuyorSÜPER Loto’da 9 haftadır devreden ve 24 milyon 541 bin liraya ulaşan rekor ikramiye Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki bir talihliye çıktı. Süper Loto’nun 575 haftasında dün gece Milli Piyango heyeti ile noter huzurunda çekilen ve 24 milyon 541 bin liraya ulaşan rekor ikramiye, kuponunu Burhaniye ilçesinden yatıran talihlinin oldu. 9 haftadır devreden Süper Lotoda şanslı numaralar 10, 18, 22, 26, 28, 32 olurken, ilçe halkı büyük ikramiye sahibini merak ediyorSabahın erken saatlerinde Burhaniyenin Hürriyet Meydanındaki bayinin önüne gelen vatandaşlar talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Şans oyunları bayisi Özgür Yılçın, "Daha önce de ikramiyelerimizi vermiştik. Milli Piyango’dan olsun, diğer şans oyunlarından olsun. Bu ilk değil yani. Ama en büyük ikramiye bizim verdiğimiz. Çıkana hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Burhaniyemizin böyle bir şeyle adını duyurmak bizim için güzel oldu. Hayırlı olsun. Merakla talihliyi bekliyoruz" dedi.
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