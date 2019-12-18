Herkes nasıl yazılır? TDK’ya göre herkes mi herkez mi?

Herkes sözcüğü gün içinde pek çok kez kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük, TDK'da nasıl geçmektedir, nasıl kullanılır her zaman karıştırılmaktadır. Bu kelime, herkez şeklinde mi yazılır yoksa herkes şeklinde mi yazılır bunun hakkında bilgi vermek ve örnekler göstermek yararlı olacaktır.

Kelimenin Doğru Yazılış Şekli Nedir?

Bu kelimenin nasıl yazılması gerektiği Türk Dil Kurumu'na göre yanıtı; ''herkes'' biçimindedir. ''Herkes'' sözcüğünün anlamı; ''insanların tümü'' ya da ''bir topluluğu oluşturmuş kişilerin bütünü'' anlamlarına gelmektedir. Kelime; herkez değil herkes şeklinde yazılmalıdır.

Herkes Sözcüğüne Örnek Kelimeler

- Herkes, benim hakkımda çok olumlu yorumlar yapıyor.

- Herkesten uzaklaşmak istediğim doğrudur.

- Herkes kendi bildiğini okumak da meşhur.

- Herkes kendine göre yaşıyor.