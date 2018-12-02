Herkes mutlu olsun güzel şeyler olacak
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Almanya ve Avusturya ziyaretlerinin ardından döndüğü Ankara Yenimahalle’de Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu’nun açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu, ittifak soruları üzerine “Ankara’da, İstanbul’da, Adana’da, Mersin’de her yerde güzel şeyler olacak. Demokrasiyi yerelde topluma göstereceğiz. Herkes mutlu olsun, güzel şeyler olacak” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Yenimahalle Belediyesi’nin Şentepe’de inşa ettiği ve dünya çapında ünlü cerrah ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın ismini verdiği Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu’nun açılış törenine katıldı. Açılışa Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra TBMM Başkanvekili Levent Gök, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Prof. Dr. Mehmet Haberal da katıldı. Kılıçdaroğlu, açılışın ardından gazetecilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimde “Ankara’da ortak aday olabilir” yönündeki açıklamalarına ilişkin sorusuna, “Ankara’da, İstanbul’da, Adana’da, Mersin’de her yerde güzel şeyler olacak. Demokrasiyi yerelde topluma göstereceğiz. Herkes mutlu olsun, güzel şeyler olacak” yanıtını verdi.
BERLİN’DEN VİYANA’YA
Kılıçdaroğlu, yurtdışı ziyaretleri kapsamında Avusturya’nın başkenti Viyana’da CHP Avusturya Birliği’nin 5. yıl kutlamasına katıldı. Etkinlik öncesi Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) yetkilileri ve Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig ile görüşen Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç eşlik etti.
BAŞKANDAN ÖVGÜ
CHP heyeti Viyana’da Belediye Başkanı Michael Ludwig’i de ziyaret etti. İstanbul’a geldiğinde Maltepe’yi ziyaret ettiğini belirten Ludwig, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP’lileri Viyana’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ludwig, “Kardeş sosyal demokrat parti CHP’nin Genel Başkanı’nı bugün Viyana’da konuk ettiğim için çok mutluyum. En son İstanbul’da Maltepe’yi ziyaret edip Ali Kılıç’ın konuğu olmuştum. Benim için çok önemli bir görüşmeydi. İstanbul gibi bir metropolde ilçelerini sosyal demokratlar nasıl yönetiyor diye merak ediyordum. Maltepe’de bu deneyimi görmek ve şahit olmak benim için büyük bir mutluluktu. İnanıyorum ki birlikte halkımız ve şehirlerimiz için güzel projeler ve çalışmaları hayata geçireceğiz. Önümüzdeki yerel seçimlerde sosyal demokratlara başarılar diliyorum” dedi.
- Avusturya’da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşın katıldığı CHP Avusturya Birliği 5. yıl etkinliğinde, mevcut başkan Çağdaş Arslan ve kurucu başkan Filiz Kaynak da hazır bulundu. Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşların sorunlarını hükümet yetkililerine aktardığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Çifte vatandaşlık gibi çok sayıda vatandaşı mağdur eden uygulamalardan da söz ettik, bizim vatandaşlarımıza yönelik yapılan bu tür uygulamaların bizde rahatsızlık oluşturduğunu, bunun bir şekilde aşılması gerektiğini de kendilerine ifade ettik” dedi.
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