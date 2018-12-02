Herkes mutlu olsun güzel şeyler olacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHerkes mutlu olsun güzel şeyler olacak
GeriGündem Herkes mutlu olsun güzel şeyler olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
02.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Herkes mutlu olsun güzel şeyler olacak

Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
Herkes mutlu olsun güzel şeyler olacak

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Almanya ve Avusturya ziyaretlerinin ardından döndüğü Ankara Yenimahalle’de Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu’nun açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu, ittifak soruları üzerine “Ankara’da, İstanbul’da, Adana’da, Mersin’de her yerde güzel şeyler olacak. Demokrasiyi yerelde topluma göstereceğiz. Herkes mutlu olsun, güzel şeyler olacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Yenimahalle Belediyesi’nin Şentepe’de inşa ettiği ve dünya çapında ünlü cerrah ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın ismini verdiği Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu’nun açılış törenine katıldı. Açılışa Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra TBMM Başkanvekili Levent Gök, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Prof. Dr. Mehmet Haberal da katıldı. Kılıçdaroğlu, açılışın ardından gazetecilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimde “Ankara’da ortak aday olabilir” yönündeki açıklamalarına ilişkin sorusuna, “Ankara’da, İstanbul’da, Adana’da, Mersin’de her yerde güzel şeyler olacak. Demokrasiyi yerelde topluma göstereceğiz. Herkes mutlu olsun, güzel şeyler olacak” yanıtını verdi.

BERLİN’DEN VİYANA’YA

Kılıçdaroğlu, yurtdışı ziyaretleri kapsamında Avusturya’nın başkenti Viyana’da CHP Avusturya Birliği’nin 5. yıl kutlamasına katıldı. Etkinlik öncesi Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) yetkilileri ve Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig ile görüşen Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç eşlik etti.

BAŞKANDAN ÖVGÜ

CHP heyeti Viyana’da Belediye Başkanı Michael Ludwig’i de ziyaret etti. İstanbul’a geldiğinde Maltepe’yi ziyaret ettiğini belirten Ludwig, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP’lileri Viyana’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ludwig, “Kardeş sosyal demokrat parti CHP’nin Genel Başkanı’nı bugün Viyana’da konuk ettiğim için çok mutluyum. En son İstanbul’da Maltepe’yi ziyaret edip Ali Kılıç’ın konuğu olmuştum. Benim için çok önemli bir görüşmeydi. İstanbul gibi bir metropolde ilçelerini sosyal demokratlar nasıl yönetiyor diye merak ediyordum. Maltepe’de bu deneyimi görmek ve şahit olmak benim için büyük bir mutluluktu. İnanıyorum ki birlikte halkımız ve şehirlerimiz için güzel projeler ve çalışmaları hayata geçireceğiz. Önümüzdeki yerel seçimlerde sosyal demokratlara başarılar diliyorum” dedi.

Herkes mutlu olsun güzel şeyler olacak

- Avusturya’da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşın katıldığı CHP Avusturya Birliği 5. yıl etkinliğinde, mevcut başkan Çağdaş Arslan ve kurucu başkan Filiz Kaynak da hazır bulundu. Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşların sorunlarını hükümet yetkililerine aktardığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Çifte vatandaşlık gibi çok sayıda vatandaşı mağdur eden uygulamalardan da söz ettik, bizim vatandaşlarımıza yönelik yapılan bu tür uygulamaların bizde rahatsızlık oluşturduğunu, bunun bir şekilde aşılması gerektiğini de kendilerine ifade ettik” dedi.

 

Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yalova'da gece yarısı korkutan deprem

Kadıköy’de taciz iddiası... Polis, kalabalığı güçlükle dağıttı

Hastane bahçesinde silahlı çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi