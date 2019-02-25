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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (İHA)
25.02.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Antalya'da garip olay! Yanına gidince şaşkına döndüler...

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Antalya’da işlek cadde üzerinde motosikletiyle park edip refüjde uykuya dalan adam, kendisini uyandıran sağlık ekipleriyle selfie çekindi, yoluna devam etti. Gazetecilerin, ‘Size bir şey oldu sanıldı’ sözüne karşılıksa, “Bu konu hakkında çok üzgünüm” cevabını verdi.

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  • Herkes kaza yaptı sandı, sağlık ekiplerini görünce kalkıp selfie yaptı
  • Herkes kaza yaptı sandı, sağlık ekiplerini görünce kalkıp selfie yaptı
  • Herkes kaza yaptı sandı, sağlık ekiplerini görünce kalkıp selfie yaptı
  • Herkes kaza yaptı sandı, sağlık ekiplerini görünce kalkıp selfie yaptı
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Antalya’da motosiklet yolculuğu yapan bir adam, işlek bir caddede sağa çekip motosikletini park ettikten sonra refüjdeki çimlerde uykuya daldı. Caddedeki sürücüler tarafından kaza yaptığı düşünülen şahsı, sağlık ekipleri uyandırarak ön muayenesini yaptı. Dün geceden alkol aldığı için başının ağrıdığını ve uykusuz kaldığı için uyuduğunu söyleyen adam, sağlık ekipleriyle de selfie çekindikten sonra yoluna devam etti.

İlginç olay, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ACC 071 plakalı motosikletiyle yolculuk yapan Gökhan Şentürk, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü önüne geldiği sırada motosikletini sağa yanaşarak park etti, ardından refüj üzerindeki çimlere uzanarak uyumaya başladı. Şentürk’ün cadde üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören sürücülerse durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Şentürk’ü uyandırarak sağlık kontrolünü yaptı.

“BU KONUDA ÇOK ÜZGÜNÜM”

Burdur’dan geldiğini ve 5-6 saattir yolculuk yaptığını söyleyen Şentürk, dün geceden alkol aldığı için başının ağrıdığını, bu yüzden de çimlere uzanarak uyuduğunu dile getirdi. Şentürk, gazetecilerin, ‘Size bir şey oldu sanıldı’ sözüne karşılıksa, “Bu konu hakkında çok üzgünüm” cevabını verdi.

Bir süre oturarak kendine gelmeye çalışan Şentürk, son olarak sağlık ekiplerini arkasına alıp cep telefonuyla selfie çekinmesinin ardından kaskını takıp motosikletiyle yoluna devam etti.

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