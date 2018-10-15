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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
15.10.2018 - 15:52, Son Güncelleme:

Herkes imam yıktı sanıyordu, ortaya çıktı: ‘Ben yıktım’

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Herkes imam yıktı sanıyordu, ortaya çıktı: ‘Ben yıktım’

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde tayini çıktıktan sonra cami  lojmanının bazı bölümlerini yıktığı ileri sürülen imamın oğlu Mehmet Özbay, "Babam bunları yapacak biri değil, orayı ben yıktım." dedi.

Gölcük Mahallesi'ndeki Işıklar Camisi imamı Mehmet Özbay'ın Çine  ilçesine tayini çıkınca kaldığı tek katlı lojmanının tuvalet, banyo, lavabo ve  kömürlüğünü yıktığı iddiası üzerine oğlu Mehmet Özbay, gazetecilere açıklama  yaptı.

Özbay, muhtar ve bazı mahalleli ile babasının arasında sorunlar  olduğunu, bundan dolayı babasına iftira atıldığını savundu.

"KENDİMİZİN YAPTIRDIĞI YERLERİ YIKTIM"

Olayın gerçekleştiği gün babasının Çine'de olduğunu ileri süren Özbay,  "Babam bunları yapacak biri değil. Orayı ben yıktım. Kendi yaptırdığımız yerleri  yıktım. Belediye başkanı bize ulaştı, orayı kendisinin yaptıracağını söyleyince  yıkılan yerleri yaptırmadan ayrıldık. Yaptığım şey için pişmanım. Verilecek bir  ceza varsa onu çekmeye de razıyım."

Bu arada, Işıklar Camisi İmamı Mehmet Özbay, yalan beyanda bulunduğunu  iddia ettiği muhtar Yüksel Gültekin hakkında Çine Cumhuriyet Başsavcılığına suç  duyurusunda bulundu.

Tayini çıkan imamın öfkesi şaşkına çevirdi! Balyozla yıktı
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OLAY

Gölcük Mahalle Muhtarı Yüksel Gültekin, imamın mahallede birçok kişiyle sorunu olduğunu ileri sürerek kendisini il ve ilçe müftülüğüne şikayet ettiklerini, imamın Çine ilçesine tayininin çıktığının öğrenmesinin ardından kendi imkanlarıyla genişlettiği lojmanın bazı bölümleri ile komşusunun duvarını yıktığını iddia etmişti.

Aydın Müftüsü Ercan Aksu da görevli hakkında idari soruşturma  başlattıklarını, yıkım yapması nedeniyle de adli sürecin işlediğini kaydetmişti.

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