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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Herkes huzur içinde yaşayacak'

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'Herkes huzur içinde yaşayacak'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kırsalda yaşayan insanlar huzur içinde yaşıyor mu? Kent ile kırsal kesim arasında sağlıklı ve tutarlı gelir dağılımı olması lazım. Bunu sağlarsak kentteki de huzur içinde yaşayacak, kırsaldakiler de huzur içinde yaşayacak” dedi.

BURSA programına Kestel ilçesinden başlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, STK’lar, esnaf odaları, muhtarlar ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Konuşmasında, hedeflerinin birlikte yönetmek olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Kentte yaşayanlar rahatlıkla sorunlarının çözümü için belediyede bir yetkiliye ulaşıyorsa ve önemli bir karara katkıda bulunabiliyorsa bu birlikte yönetmektir. Bursa beton ormanına döndü, yüksek binalar, yeşil yok, hava kirliliği var. Merkezden Çekirge’ye giden yer duvarlarla örülü koridor gibi, buraların değişmesi lazım. Bursa’nın tarihi ve kimliğine uygun değişim ve dönüşüme ihtiyacı var.

KENTE HEYECAN KATMALI

Bursa’nın kimliği kalmadı. Çocuklarıyla pazar günü güzel bir kahvaltı yapmak isterler, parka çıkmak isterler. Cumhuriyet Bayramı'nda heyecanla meydanlara çıkmak isterler, bütün bunları yapacak olan o kentin belediye başkanıdır. Kente birlikteliği sağlaması lazım, heyecan katması lazım. Hangi görüşte olursa olsun, herkesi kucaklaması lazım. Belediye başkanı bunu yaptığı zaman kentte huzur olur. Ayrımcılığı sadece yoksul semtlere yapacağız, oraya daha fazla hizmet götüreceğiz, oradaki yaşam standardını da Nilüfer’dekine çekeceğiz.

GÖRMEYİN, DUYMAYIN

İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayımız Ekrem Bey, 'İstihdam yaratacağız' dedi. Karşıdan 'O belediyenin görevi değil' dediler. Arkasından 200 bin kişi istihdam edeceklerini söylediler. 'Sen başbakanlık yaptın, niye yapmadın, devleti yönetiyordun, niye istihdam yaratmadın?' Kaybedeceklerini gördükleri için CHP’lileri nasıl sokağa çekeriz diye saldırıyorlar. Bunların hiçbirini görmeyin, duymayın. Tek hedefimiz var, bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek. Belediyeleri yöneteceğiz diyorlar, 17 yıldır yönetiyorsunuz da ne yaptınız 17 yıldır? Biz öyle 17 yıl değil, 5 yıl içerisinde, göreceksiniz, Bursa başka bir yer olacak, herkesin imrendiği bir yer olacak. Kalkıp da 20- 30 yıl değil, 5 yılın sonunda göreceksiniz, kimliğiyle, yeşil alanıyla göreceksiniz.

İNSANLARA HİZMET MÜCADELESİ

Kırsalın kalkınmasıyla göreceksiniz, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Bursa göreceksiniz. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Bursa, herkesin birbirine selam verdiği bir Bursa. Bursa’nın tarihi, sıradan tarih değildir, Osmanlı'ya başkentlik yapmış yer sıradan değildir. Bursa’nın doğasına, kültürüne, tarihine sahip çıkacağız, bu bizim namus görevimizdir, biz bunu yapacağız. Birlikte güç alarak yolumuza devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir, insanlara hizmet etme mücadelesidir. Diğerlerinin mücadelesi cep ve yeşil dolar mücadelesidir. Aramızda siyah ile beyaz kadar fark var.” ◊ DHA

BURSA DAVASI KÖKLÜ DAVA

Kılıçdaroğlu, Kestel’deki programının ardından Gürsu’ya geçti. Burada düzenlenen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, Bursa’nın önemini vurgulayarak, şunları söyledi: “Bursa davası, köklü bir dava. Bursa’da milyonlarca insan yaşıyor. Milyonlarca insan huzur içinde yaşıyor mu? Kırsalda yaşayan insanlar huzur içinde yaşıyor mu? Binlerce çocuğun yatağa aç girdiği bir ilde, ülkede huzur olmaz. Milyonlarca kişinin işsiz gezdiği ülkede huzur olmaz. Huzurun yolu belli; önce birbirimizi seveceğiz, önce karnımız doyacak. Gürsu’da bereketli ovalar var. Neden bu ovalar kente hizmet edemez hale geliyor? Oraların ürünlerini belediye satın alacak, üretim kooperatifleri kurulacak. Kent ile kırsal kesim arasında sağlıklı ve tutarlı gelir dağılımı olması lazım. Bunu sağlarsak kentteki de huzur içinde yaşayacak, kırsaldakiler de huzur içinde yaşayacak.”

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