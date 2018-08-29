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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Salim UZUN
29.08.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

Herkes düğün arabası sandı gerçek çok farklı çıktı

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Herkes düğün arabası sandı gerçek çok farklı çıktı

İnsan kaçakçılığı yöntemlerini sürekli yenileyen hayal tacirleri, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem kullanarak 11 göçmeni yurtdışına kaçırmak isterken Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine yakalandı.

Burdur-Antalya karayolu üzerinde trafik uygulaması gerçekleştiren Jandarma ekipleri, düğün aracı gibi süslenmiş Mercedes Vito marka araçtan şüphelendi. Aracı durduran ekipler, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü düğün aracı süsü verilen minibüste gelin ve damat yerine 8 Afganistan, 3 Pakistan uyruklu 11 göçmen ve bu göçmenlere aracılık yaptığı belirlenen Filistin uyruklu A.İ.M. olduğu belirlendi.

Araçta arama yapan ekipler, 11 adet can yeleği ve göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2 adet çanta ele geçirildi. Olayın hemen ardından göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Filistin uyruklu A.İ.M. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar ise ilk sorgularının ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

 Düğünden dönüyoruz dedi, jandarma şaşkına döndü

 Olayla ilgili Hürriyet’e konuşan Jandarma yetkilileri, şu bilgileri aktardı: “Aracı gece geç saatte tespit ettik. İlginç olan düğün arabası var ama konvoy yoktu. Hemen aracı durdurduk. Şoför Türkçe biliyordu. Kendisinin servis şoförü olduğunu söyledi ve ‘Düğünden dönüyoruz’ beyanında bulundu.”

 Ne gelin var, ne damat

 “Aracın içine baktığımızda ne gelin ne damat vardı. Üstelik aracın içinde 11 adet hiç açılmamış can yeleği vardı. Yapılan kimlik sorgusunun ardından şahısların tamamının yabancı uyruklu olduğunu tespit ettik. Filistin uyruklu A.İ.M. gözaltında. İlk sorgusunda göçmenleri tanımadığını, whatsapp üzerinden kendileri ile irtibat kurulduğunu, taşımacılık için de para almadığını savundu.”

 

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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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