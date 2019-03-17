‘Herkes evinin sahibi olacak’
DÜN Çamlıca’da gençlerle buluşan Binali Yıldırım, “12 milyon vatandaşımızın imarla ilgili problemi var. ‘Gelin buraya bir çizgi çekelim ve el sıkışalım’ dedik. İmar barışını çıkardık. İmar barışı birinci adım. İkinci adım artık yapı kullanım ruhsatı, ifraz mülkiyetle ilgili konular çözülecek herkes rahatça evinin sahibi olacak” dedi.
Yıldırım dün ayrıca Çengelköy ATA2 Sitesi’ndeki ev sahiplerinin, 35 yıl sonra tapularını alması sebebiyle düzenlenen törene de katıldı. Yıldırım burada “Yıllardır beklediğiniz sorun çözüldü. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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