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    Herkes cinayet zannediyordu! Şok görüntüye ulaşıldı

    Hürriyet Haber
    01.07.2018 - 08:15 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da ATM sırası yüzünden çıkan kavgada, Abit Karlı kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinden şaşırtan ayrıntılara ulaşıldı. Cinayete kurban gittiği sanılan Karlı’nın, kavga ettiği kişilere salladığı bıçağı yanlışlıkla kendisine sapladığı ortaya çıktı.

    İstanbul Eyüpsultan’da 1 hafta önce akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 55 yaşındaki Abit Karlı, akşam saatlerinde bir benzinlikte bulunan ATM’de işlem yapmak istedi. Bu sırada ATM’ye gelen 3 kişi ile Karlı arasında iddialara göre sıra nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine, ATM önündeki grup benzin istasyonuna doğru kaçmaya başladı. Yaşanan bu kovalamaca ve kavgada Abit Karlı bir anda yere düştü. Daha sonra ayağa kalkan Karlı, tekrar kanlar içinde yere yığıldı. Göğsünden bıçak darbesi alan Karlı’nın yardımına vatandaşlar koştu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

    3 KİŞİ: BİZ BIÇAKLAMADIK

    Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abit Karlı, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Karlı’nın bıçaklandığını ve cinayete kurban gittiğini düşünen polis, kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 kişi, Karlı’ya bıçak çekmediklerini söyledi.

    ŞOK GÖRÜNTÜ

    Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Olayı araştıran polisler, benzin istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve şaşırtan ayrıntılara ulaştı. Kamera kayıtlarında, bıçağın Karlı’nın elinde olduğu ortaya çıktı. Bıçak çekerek tartıştığı kişilerin üzerine yürüyen Karlı’nın, bıçağı sallarken bir anda dengesini kaybederek boş hamle yaptığı ve bıçağı kalbinin üzerine sapladığı görüldü. O haliyle tartıştığı kişileri kovalayan Karlı’nın yere düşmesi ve bıçağı elinden atmasının kameraya yansıdığı belirtildi. Bu şok görüntüler üzerine, gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: son dakika , haberler
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