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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SAKARYA (AA)
27.08.2018 - 14:15, Son Güncelleme:

Herkes çaresiz! İlçenin yüzde 90’nını kapladı…

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Herkes çaresiz! İlçenin yüzde 90’nını kapladı…

Karasu ve Kocaali ilçelerinde, fındık başta olmak üzere birçok ağaç ve bitki türüne verdiği zararla verim kayıplarına sebep olan "Amerikan beyaz kelebeği" sorununa çiftçiler çözüm bekliyor. Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca, “Amerikan beyaz kelebeği, yeşil gördüğü bütün meyve ağaçlarını sarmış, ilçenin yüzde 90'ını kaplamış durumda. Çalışmalarımızı yapıyoruz lakin çiftçilerimiz yılda üç sefer ilaçlama yaptığı halde gene de çaresiz kalıyor" dedi.

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde görülen "Amerikan beyaz kelebeği" ile köylülerin ilaçlı mücadelesi yetersiz kalınca meyve ağaçları ile fındık bahçelerini tırtıllar sardı.

Fındık başta olmak üzere birçok ağaç ve bitki türüne verdiği zararla ciddi ekonomik kayıplara sebep olan Amerikan "beyaz kelebeği" sorununa çiftçiler çözüm bekliyor.

Son yıllarda artış yaşanan, başta dut olmak üzere söğüt, çınar, akçaağaç, fındık ve çok sayıdaki bitki türü ile beslenen "Amerikan beyaz kelebeği" ile köylerin ilaçlı mücadelesi sonuç vermedi.

Fındık bahçelerinde ve meyve ağaçlarında görülen tırtıllar, bitkinin kök, dal, meyve ve yaprak gibi bölümlerine zarar vererek önemli ölçüde verim kayıplarına neden oluyor.

"TIRTILLA MÜCADELE İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yoğun olarak "Amerikan beyaz kelebeği" vakası görüldüğünü söyledi.

Oda olarak tırtıllarla mücadele için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Tunca, "Ziraat odası olarak mühendislerimizle bir dizi incelemelerde bulunuyoruz. Kaymakamlık ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ortak rapor hazırlayıp ilgili Bakanlığa  göndereceğiz. Amerikan beyaz kelebeği, yeşil gördüğü bütün meyve ağaçlarını sarmış, ilçenin yüzde 90'ını da kaplamış durumda. Çalışmalarımızı yapıyoruz lakin çiftçilerimiz yılda üç sefer ilaçlama yaptığı halde gene de çaresiz kalıyor. Bu konuda hocalarımızın gelerek bunları incelemelerini ve bununla ilgili mücadelede ne yapılması gerekiyorsa üreticilerimizi yönlendirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Çiftçi Necmettin Yaşar da meyve ağaçları ve fındık bahçelerini saran tırtıllardan nasıl kurtulacaklarını bilmediklerini dile getirerek, "Bu sene zararı daha fazla yere yayıldı, ağaçları istila etti ve evlere kadar girdi. Yetkililerin bu konuda bir önlem almalarını ve bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Bizim geçim kaynağımız bu. İsrail'den alınan ilaçlardan ve tohumlardan şüpheleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Muharrem Çatalbaş ise "Amerikan beyaz kelebeği'nin fındık ve meyve ağaçlarında daha yoğun görüldüğünü anlatarak, "Ormanda bulunan yabani ağaçlarda yok ama meyve ve fındık veren ağaçları sardılar. Fındık bizim tek geçim kaynağımız, onun için yetkililerin sorunumuza çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

Herkes çaresiz İlçenin yüzde 90’nını kapladı…


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