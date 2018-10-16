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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.10.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Herkes bu sembolün gizemini konuşuyor

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Herkes bu sembolün gizemini konuşuyor

Sivas’ta eski çeşme kitabelerindeki sembolün, Faşist Nazi Almanya’sının simgelerinden olan ‘gamalı haç’ ile benzerliği konuşuluyor.

Sivas’ın Hafik ilçesinde eski çeşme kitabelerinde yer alan, faşist Nazi Almanya’sının simgelerinden ‘gamalı haç’a’ tıpa tıp benzer damgalar dikkat çekiyor. Hafik’e bağlı Karlı köyünde yaklaşık 800 yıllık olduğu tahmin edilen çeşme kitabesinin üzerinde bulunan ‘gamalı haç’ damgası bir çok tarihçinin araştırmasına da konu oldu. Bir çok kaynak bu simgenin kadim Türk topluluklarında oz tamgası adıyla kullanılan ‘kader çarkı’ simgesi olduğunu ortaya koydu.

Tarihçiler arasındaki genel kanaat, Türk damgası olan bu sembolün, ölüm sonrası hayata geçişi, metamorfozu ifade ettiği yönünde. Türk yurtlarında sıkça karşılaşılan bu damga, Türk-İslam yaşantısında ve kültüründe önemli bir yere sahip olan Ahmet Yesevi’nin türbesinin duvarlarında da bulunuyor. 

Damganın bulunduğu, Sivas’ın Hafik ilçesi Karlı köyü sakinlerinden Turan Aykanat, damganın bulunduğu kitabenin araştırıldığını belirterek, “Bizim duyduklarımıza göre 1702 tarihinde yapıldığı söyleniyor. Tam detayını bilemiyoruz. Herhalde taşın üzerinde temiz su yazıyormuş. Taşla ilgili inceleme Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden gelip araştırma yaptılar” dedi. 

Köy sakinlerinden Orhan Kanat ise “Taşla ilgili biz doğduk bildik bu taş burada. Bu taşın benzeri birkaç taş daha var. Genelde bu taşların tamamı su başlarında bulunuyor. Suyla alakalı olduğu söyleniyor. Cumhuriyet Üniversitesi ve Ankara’dan gelen bir ekiple araştırma yapıldı. Yazılar yazıldı ve makaleler yazıldı. Normalde baktığımızda gamaya benzetiyorduk, ama araştırmalarda öyle olmadığı çıktı. Suyla alakalı bir yazı olduğu ortaya çıktı” şeklinde konuştu. 

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