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    Herkes aradı! e-Devlet rekor kırdı

    AA
    24.03.2018 - 11:09 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla mirasçılık belgesinin "e-Devlet" üzerinden verilmesine başlanmasının ardından bugüne kadar yapılan işlem sayısı 2 milyon 81 bin 404'e ulaştı.

    Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, sulh hukuk mahkemelerinin kararıyla verilen mirasçılık belgelerine "e-Devlet" üzerinden ulaşılmasına yönelik çalışma yaptı.  Bakanlığın, "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına "Veraset İlamı Sorgulama" da eklendi.  "e-Devlet" üzerinden, ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olan kişilerin mirasçılık belgesinin verilmesine 22 Şubat'ta başlandı. Mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten verilmeye başlandığı ilk gün 2 bin 540 işlem yapıldı. Yeni uygulamanın başladığına ilişkin duyuruların yapılmasıyla giriş sayısı arttı. Uygulamanın başladığı bir ay içerisinde 2 milyon 81 bin 404 kişi mirasçılık belgesine "e-Devlet Kapısı"ndan ulaştı. 

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    Etiketler: miras sorgulama , gündem
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