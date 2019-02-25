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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
25.02.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Herkes 1 yaşındaki Mustafa için seferber oldu

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Herkes 1 yaşındaki Mustafa için seferber oldu

AYDIN'ın Germencik ilçesinde yaşayan ve maddi durumu yetersiz olan Muhammet Duru'nun (26), omurilikteki ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyip, hareket kabiliyetini kısıtlayan kas hastalığı Spinal Müsküler Atrofi (SMA) olan oğlu Mustafa'nın (1) tedavisi ve gereken tıbbi cihazların alınabilmesi için sosyal medyadan başlattığı kampanyada, 1 haftada 85 bin lira toplandı. Büyük sevinç yaşayan ve destek verenlere teşekkür eden Duru, "Tek isteğimiz, Mustafa'nın sağlığına kavuşması" dedi.

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  • SMA hastası minik Mustafa için destek yağdı
  • SMA hastası minik Mustafa için destek yağdı
  • SMA hastası minik Mustafa için destek yağdı
  • SMA hastası minik Mustafa için destek yağdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Germencik'in Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Muhammet Duru ve ev kadını Yüksel Duru (22) çiftinin 1 yıl önce ikinci çocukları dünyaya geldi. Çift, Mustafa adını verdikleri çocuklarının bir süre sonra boynunu destek olmadan tutamadığını fark edip, 8 ay önce Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Tetkik ve kontrollerin ardından minik Mustafa, daha kapsamlı olan İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada SMA tip 1 teşhisi koyulan Mustafa'nın tedavisine başlandı.

Benzer durumdaki hastalara göre daha az solunum sıkıntısı yaşayan Mustafa için doktorlar, evde yaşamını devam ettirebilmesi, solunum ve mama ile beslenmesi amacıyla bazı cihazların alınmasını istedi. İnşaatlarda çalışan ancak oğlunun hastalığının ardından işe de gidemeyen Muhammet Duru, maddi durumu iyi olmadığı için büyük sıkıntı yaşadı.

Çocuğunun tedavisini devam ettirip, doktorların istediği ve toplam 55 bin liraya mal olan cihazları alabilmek için Duru, çareyi internette yardım kampanyası başlatmakta buldu. Kaymakamlık ve valiliğe başvuran Duru, 16 Aralık'ta sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından oğlunun durumunu anlatıp, yardım için banka hesap numarası yazdı. Muhammet Duru'nun feryadına, yardımseverler ise kayıtsız kalmadı. Hesapta, 1 hafta içinde toplam 85 bin lira yardım toplandı.

'TEK İSTEĞİMİZ MUSTAFA'NIN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI'

Büyük sevinç yaşayan ve yardımda bulunanlara teşekkür eden Muhammet Duru, "İnşaatlarda çalışıp, ailemin geçimini sağlıyorum. Ev kendimizin olduğu için buradan kazandığım para ancak gündelik ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetiyordu. Ancak oğlumun hastalığı nedeniyle çalışamayınca maddi sıkıntı içine düştüm. Neyse ki oğlum için gereken yardım toplandı. Toplanan yardımlarla ihtiyaç olan cihazları aldık. 13 bin lira da özel hastane ve ekstra giderler için harcandı. Şu an yardım için açtığımız hesapta 17 bin lira kaldı.

Bu parayı da yine çocuğumun tedavisi için harcayacağım. Çünkü bu hastalıkta neyin ne olacağı belli olmuyor. Oğlum, bir an da tekrar rahatsızlanabiliyor. Tek isteğimiz Mustafa'nın sağlığına kavuşması" diye konuştu. 

Yardım kampanyasının, kendisine halen iyi insanların olduğunu gösterdiğini belirten Duru, "Allah onlardan razı olsun. İnsanlık ölmemiş. Benim gibi yardıma muhtaç olan binlerce insan var. Onlara da yardım edilmesini isterim. Çocuğumun ilaçlarını şu an devlet veriyor. Çünkü devletin kriterlerine çocuğumun durumu uyuyor ama maddi durumu çok kötü olduğu için ilaç alamayan ve kriterlere takılan bir sürü aile var" dedi. 

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