Herhangi nasıl yazılır? Herhangi TDK’ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu, güncel yazım kılavuzuyla İnternet'te hizmet vermektedir. Pek çok kelimenin nasıl yazılması gerektiği hakkında çevrim içi hizmet sunan yeni nesil sözlükte, birçok kelime aranmaktadır. En fazla sorgulanan sözcük tiplerinin ayrı ya da birleşik yazılması olduğu söylenebilir. Bu sözcükler arasında yer alan sözcüklerinden birisi de ise ''herhangi'' sözcüğüdür. Herhangi kelimesi nasıl yazılır?

Herhangi TDK'ya Göre Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?

Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir biçimde kullanmak isteyenlerin sık bir şekilde yazılışını merak ettikleri kelimelerden birisi de ''herhangi'' kelimesidir.

Herhangi Anlamı

Özellikleri iyice bilinmemiş olan, belli olmaya, rastgele manasındadır.

Herhangi Nasıl Yazılır?

Bu sözcüğün, ''herhangi mi ya da her hangi mi'' şeklinde yazıldığı sorgulanmaktadır. Bu sözcüğün doğru kullanılması için herhangi şeklinde yazılması gerekir. Yani bitişik yazılmalı.