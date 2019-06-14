Akar, dün grupları ziyaretinde kaygıları yanıtlarken, sıcak baktıkları değişiklikleri de anlattı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, özellikle erken terhislerle bazı birliklerdeki mevcutların yüzde 30’a düşeceği, bu açığın orduda zafiyete neden olacağına yönelik endişelerini paylaştı. Akar, teklif üzerinde 7 aydan beri çalıştıklarını, olası sıkıntıları değerlendirdiklerini, birliklerdeki mevcutların en fazla yüzde 45’e kadar ineceğini, bunun her aya yayılan hızlı celplerle kısa sürede kapatılacağını söyledi.

YETKİ DEĞİŞEBİLİR

CHP, 6 aylık askerlik süresini 3 aya kadar düşürme konusunda Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiye itiraz etti. CHP’li Özkoç, 6 aylık sürenin gerektiğinde 9, 12 aya çıkarılabileceğini, ancak indirmenin doğru olmadığını belirtti. Akar, bu yetkideki “indirme” ifadesinin kaldırılabileceği mesajını verdi. Akar, ayrıca CHP ve İYİ Parti’nin temel itiraz konularından olan, “barışta Cumhurbaşkanı’na görevlendirilen gönüllülere askerlikten muafiyet sağlama” hakkıyla ilgili de değişikliğe olumlu yaklaştıklarını söyledi. Teklifin 45’inci maddesinde yapılacak değişiklikle, Cumhurbaşkanı’nın askerlikten muaf tutacağı gönüllülerin belirlenmesinde, “Genelkurmay Başkanlığı’nın teklifi ve Milli Savunma Bakanı’nın oluru” şartının eklenebileceği belirtildi.

BEDEL DÜŞMÜYOR

Akar, 31 bin liralık bedelin yüksek olduğu eleştirilerine karşı, “Bu bedeli belirlerken 6 aylık asteğmen maaşını esas aldık. Bu bedelli sistemini devlet bütçesine yük oluşturmadan mali olarak kendi içimizde çevirmek istiyoruz. Bunun peşin ödenmesi de önemli. Çünkü ödemeyenler var, halen süren davalar var” dedi. Akar, şehit ailelerine TOKİ’den konut sağlanmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını, bunun bu yasaya yetişmezse başka bir düzenlemede olabileceğini partilere bildirdi. Akar, CHP grubundan ayrılırken de “Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok” demekle yetindi.

MHP’li yöneticilerle de görüşen Akar, “Yasanın mükemmel bir şekilde çıkmasına gayret gösteriyoruz” dedi. MHP Grup Başkanvekili Akçay da “MHP olarak bu Askeralma Kanun Teklifi’ni tamamen destekliyoruz” açıklamasını yaptı. Genel Kurul’da dün teklifin “amaç” ve “kapsam” başlıklı ilk iki maddesi kabul edildi. Görüşmelere salı günü devam edilecek.

ABD’YLE KRİTİK TELEFON

- ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın 6 Haziran’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, “S-400 hava savunma sisteminin alınması durumunda Türkiye’ye F-35 projesinde yaptırımlar uygulanacağını içeren” mektubu göndermesinin ardından, iki isim arasında dün telefon görüşmesi yapıldı. Bakanlığın Twitter hesabından “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün (dün) ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi” açıklaması yapıldı. Edinilen bilgiye göre Akar ve Shanahan daha önce ifade edildiği gibi 26-27 Haziran tarihleri arasında Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısında başta S-400 ve F-35 konusu olmak üzere iki ülkeyi askeri açıdan ilgilendiren tüm konuları görüşmede mutabık kaldı. m ANKARA