Hercai ne demek? Hercai kelimesinin anlamı nedir?
Hem bir televizyon dizisinin adı olması hem de bir çiçek adı olması ile insanların dönem dönem kelime anlamını merak ettiği Hercai kelimesi merak edilen konular arasında yerini alıyor. Peki Hercai kelimesinin anlamı nedir?
Hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan (kimse).
eş anlamlısı:Gelgeç
Çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olurlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlarda açıp güneşe merhaba derler. Fakat bir bahar başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; "biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım, kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize ait olsun" der ve ikisi de o bahar açmamaya karar verirler. Biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken, diğeri o yaz açar. O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe "Kardelen" sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de "Hercai" denilir. İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye "Hercai" diye hitap edilir.
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