Hercai ne demek?
Hercai kelimesi bir dizi projesiyle yeniden gündeme geldi. Çelik’in bir döneme damga vuran şarkısının da ismi olan ‘hercai’ kelimesinin yerine gelgeç de kullanılmaktadır. Peki, hercai ne demek?
Atv'nin yeni dizisi Hercai'nin ilk teaserı izleyiciyle buluştu. Tanıtım ardından en çok araştırılan konulardan biri de hercai kelimesinin anlamı oldu. Hercai aynı zamanda menekşegiller familyasına bağlı bir bitkide de geçmektedir. Peki, hercai tam olarak ne demek, Türki Dil Kurumu hercai için nasıl bir tanım yapıyor?
Türk Dil Kurumu (TDK), hercai için iki tanım yapıyor:
1- Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren (kimse), yeltek, gelgeç
2 - Değişken, vefasız
Hercai menekşe
Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan yıllık bir bitki. Diğer menekşe türleri ile birleştirilerek birçok melez kültivarın türetilmesinde yaygın bir şekilde kullanılır.
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