Her zaman birileri var

‘Birileri Var’ sloganıyla çekilen film ve hazırlanan beste, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yılı kutlamalarında ülke genelinde kullanılacak. Kamu spotunda bir çok ünlü yer aldı.



Kültür Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 103. yılı kutlanacak Çanakkale Zaferi’ne ülke genelinde farklı temalarla dikkat çekecek. Çanakkale’de ve tüm ülkede gerçekleştirilen Çanakkale Zaferi kutlamaları bundan böyle her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulacak bir tema ile yürütülecek. Böylece Çanakkale Zaferi kutlamaları her yıl farklı bir noktaya dikkat çekecek ve farkındalık yaratacak bir yaklaşım sergilenecek.



Yıl dönümü için hazırlanan filmde, 18 Mart’ta Çanakkale’de, 15 Temmuz’da ülke çapında olduğu gibi, gerekirse yine her zaman öne atılacak birileri olduğu vurgulanarak “biri” diye bahsedilen kahramanların içimizden komşumuz, kardeşimiz, kısaca bizim insanımız olduğu anlatılıyor.





Çanakkale’de bir hastanede operasyon yapılırken.



ZAFERİN AZ BİLİNEN FOTOĞRAFLARI

GENELKURMAY Başkanlığı, Çanakkale Zaferi’ne ait az bilinen fotoğrafları paylaştı. Kültür Bakanlığı ise hazırladığı ‘Birileri var’ temalı afişlerden birinde, 15 yaşında teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ile Çanakkale Savaşı’nda gönüllü bombacı olan bir çocuğun fotoğrafı birlikte kullanıldı.