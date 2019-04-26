Her yıl okyanusları kirleten çöpler kaç tondur?
Çevre kirliliği günümüzde yaşamımızı tehdit eden en önemli problemlerden biri olarak dikkat çekiyor. Dünya yüzeyinde oldukça önemli bir alan kaplayan okyanuslar da bu kirlilikten payını alıyor. Peki, her yıl okyanusları kirleten çöpler kaç tondur?
Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu olmak üzere dünya üzerinde 3 ana okyanus bulunuyor. Bu okyanuslardaki atıklar, okyanus canlılarının yaşamı için ciddi problemler oluşturuyor. Dünyada her yıl 4,8 milyondan fazla çöp, okyanusları kirletiyor.
OKYANUS NEDİR?
Okyanus, kıtaları birbirinden ayıran engin, açık denizlerdir. Yeryüzünün yaklaşık üçte ikisini (%70) kaplarlar ve bu alanın yaklaşık yarısında su seviyesi 3.000 metrenin üzerindedir. Büyük su kütlesi demektir. Okyanus kelimesi Yunanca "nehir" anlamına gelen "Okeanos"tan gelmektedir. Yunanlar, Cebelitarık Boğazı'ndan gelen güçlü akıntıyı fark etmişler ve bunun bir nehir olduğunu düşünmüşlerdir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle