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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU - ANKARA
04.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Her yıl 4 bin 500 çocuk koruma altında

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Her yıl 4 bin 500 çocuk koruma altında

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, Türkiye’de her yıl yaklaşık 4 bin 500 çocuğun koruma altına alındığını söyledi. Güven, “Önce koruyucu, önleyici hizmetlere odaklanıyoruz. Artık başka seçeneğimiz kalmadığında çocuğu kuruluş hizmetine alıyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nda koruma ve evlat edindirme süreçlerini anlattı. “Bir çocuk bir günde istismara uğramıyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla, yani mutlaka bir süreç söz konusu, bu bir süreç sonundadır” diyen Güven, en iyi koruma yönteminin anne babaların çocuklarıyla açıklıkla konuşmaları ve kaliteli zaman geçirmeleri olduğunu vurguladı. Güven şunları söyledi:

GEÇEN YIL 21 BİN ÇOCUK

“Koruma altına aldığımız çocukların hiçbirini kendi inisiyatifimizle alma durumunda değiliz. Mutlaka mahkeme kararıyla koruma altına alınmak zorunda. Bazen biz çocuğu alıp mahkeme sürecini başlatıyoruz, bazen kolluk mahkeme sürecini başlatarak koruma kararını alıp bize teslim ediyor. Bakanlık olarak incelemelerimizi yapıyoruz. Eğer bu çocuklardan ailesine dönmesinde bir problem yoksa ailesine döndürüyoruz. 2017’de 16 bin, 2018’de de 21 bin çocuk bir şekilde bizim ilk kabulümüze gelmiş durumda. Bunların önemli kısmını ailesine teslim ettik. Şundan teslim ettik: Bizim açımızdan eğer ailede çok ciddi bir sorun yoksa, yani bu çocuğu istismar veyahut başka türlü problemler söz konusu değilse çocuğu ailesinden koparmak istemiyoruz, mutlaka aileye dönüşünü sağlamaya gayret ediyoruz.

SON AŞAMADA KURUMA ALINIYOR

Yılda 4 bin-4 bin 500 civarı çocuğu koruma altına alıyoruz ilk etapta. Ama koruma altına aldıktan belli bir zaman sonra yine ailelerle çalışmaya devam ediyoruz. Yakın akraba söz konusuysa verebileceğimiz yakın akrabasına, veremiyorsak koruyucu aileye veriyoruz. Hiç kimsesi yoksa, bir şekilde uzun süredir çocuk takip edilmemişse, ziyaretçisi yoksa bu çocuklarımızı da evlat edindiriyoruz. İlk önce koruyucu, önleyici hizmetlere odaklanıyoruz. İkinci aşamada aile odaklı yani bir çocuğu koruyucu, önleyici hizmetler. Tabii ki bizim yapacağımız çalışmalar tek başına sorunları çözmeyebilir, bütün devlet kurumları sonuçta çocukların güvenliğinden, haklarının korunmasından sorumlu. Kuruluş hizmeti bizim için en son süreç. Artık başka bir seçeneğimiz kalmadığında çocuğu kuruluş hizmetine alıyoruz.”

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