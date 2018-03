Her yıl 2 metre kar yağardı... 55 yıl sonra bir ilk

ADINI kardan alan, Bingöl ile Erzurum arasındaki 1940 rakımlı ovada bulunan Karlıova ilçesine her kış kalınlığı ortalama 2 metreyi bulan kar yağarken bu yıl 20 santimi geçmedi, o da kısa sürede eridi. İlçe sakinleri bu durumun 1963 yılında da yaşandığını söyledi.



Karlıova’ya her yıl sonbahar aylarında yağmaya başlayan, ilkbahara kadar 2 metreyi bulan kar nedeniyle ilçenin Bingöl, Erzurum ve köylerle bağlantısı günlerce kesiliyor, tipi dolayısıyla günlerce evlerinde mahsur kalıyordu.





'YAZIN KURAKLIK OLACAĞINDAN KORKUYORUZ'



İlçeye bu kış yeteri kadar karın yağmaması, yağan az miktarda karın da hemen erimesi, hayvanlarını dağlara erken çıkarma fırsatı elde edenleri sevindirdi. Her kış yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime sıklıkla ara verilen ilçede, bu kış ’kar tatili’ olmadı.Karlıova’da belediye zabıta amiri olarak görev yapan Metin Bingöl, "İlçemizde her yıl 2 metreden fazla kar yağıyordu. Yollarımız günlerce kapalı kalıyor, okullarımız çoğu zaman fırtınadan dolayı tatil ediliyordu. Bu yıl kar kalınlığı 20 santimi geçmedi, bu da vatandaşlarda yaz aylarında kuraklığın olacağı korkusunu yaşatıyor. Belediye olarak her yıl onlarca araç ile ilçe merkezinde karla mücadele yapıyorduk. Bu sene 2 araç bile bize yeterli geldi" diye konuştu.



Karlıova sakinlerinden Übeydullah Bingöl ise böyle kışı en son 55 yıl önce geçirdiklerini belirterek, "O zamanlar da şubat ayına kadar hiç kar yağmamıştı" dedi.







