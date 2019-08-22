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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.08.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

Her yeri istila ettiler!

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Her yeri istila ettiler!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde vatandaşlar evlerini ve ağaçları saran tırtıllarla mücadele ediyor.

Son 3 yıldır sayıları giderek artan tırtıllar, ev ve bahçelerde büyük problemlerin yaşanmasına neden oluyor. Bahçelerdeki meyve ağaçlarına dadanan tırtıllar birçok ağacın kurumasına neden oldu. Evlerin dış cephe duvarlarını da kaplayan tırtıllarla mücadele eden vatandaşlar, evlerinin içine kadar giren bu sürüngenleri süpürge ile temizliyor.

Her yeri istila ettiler

TIRTIL YÜZÜNDEN EVİNİ TAŞIDI

İlaçlama yapılmasına rağmen bir süre sonra tekrar problem oluşturan tırtıllarla ilk defa karşılaşan vatandaşlar ise şaşkınlık yaşıyor. Tırtılların sağlık problemlerine neden olabileceğini bilmediklerini söyleyen Tayfun Balıkçı isimli vatandaş, son 3 yıldır bu problemi yaşadıklarını dile getirdi. Evlerine kadar giren tırtıllar için bir çözüm bulunması gerektiğini kaydeden Balıkçı, bir arkadaşının tırtıllarla mücadele edemediği için evini bırakarak Balıkesir Ayvalık’ta bulunan yazlığına gittiğini söyledi.

Her yeri istila ettiler

“TIRTILLARLA SÜPÜRGELERLE MÜCADELE EDER HALE GELDİK”

Evlerin neredeyse yaşanılmaz hale geldiğini kaydeden Tayfun Balıkçı, “Bu tırtıllar 3 senedir yayılmaya başladı ve her sene de artıyorlar. 36 mahallemiz var. Bu mahallemizde her bahçede, her ağaçta tırtıllara rastlamaktayız. Bu tırtıllar önce dut ağaçlarına dadanmaya başladı. Bunlar daha sonra yayıldıkları kiraz ve benzeri ağaçları da kurumuş hale getirdiler. Daha sonra da evleri sardılar. Evler neredeyse yaşanamaz hale geldi. Gördüğünüz gibi süpürgelerle mücadele eder hale geldik. Bununla ilgili bilimsel bir kurulun araştırma yapması, insan sağlığına zararlarının olup olmadığını araştırması gerekiyor. Bu tırtıllar çoğalmaya başladılar ve önümüzdeki yıl da ne olacağı belli değil” dedi.

Her yeri istila ettiler

“HEMEN HEMEN HER EVDE BU TIRTIL SORUNU VAR”

Bu konuda yetkililerin harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Balıkçı, “Bununla ilgili çalışmaların yapılması gerekmektedir. Son 3 yıldır bu tırtıl vakası ile karşılaşıyoruz. Hemen hemen her evde bu tırtıl sorunu var. Ağaçlarda hiç yaprak kalmadı diyebiliriz. Bugün aradığım bir arkadaşım tırtılların evini sardığını, artık mücadele edemediği için Ayvalık’taki yazlığına kaçtığını söyledi. Biz bu hayvanları ilk defa gördük. Uzun tüyleri var. Ne gibi sağlığa zararları var, kimyasal bir şey yayıyor mu konusunda bilgimiz yok. Biz bilim adamı değiliz. Bununla ilgili bir kurul kurulmasını talep ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü, belediyeler var. Bu insan sağlığını tehdit edebilir” diye konuştu.

Her yeri istila ettiler

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