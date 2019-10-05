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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)-
05.10.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Her yerde kızını arıyor

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Her yerde kızını arıyor

BURSA'da oturan Filiz Gümüş (43), kızı Rabia Gümüş'ün (16) kaçırılarak Antalya'nı Kaş ilçesine getirildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Kendisi de Antalya'da kızını sokak sokak arayan Filiz Gümüş, "Ne olursun kızım geri dön "diye gözyaşı döktü.

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  • Kaçırıldığını iddia ettiği kızını sokak sokak arıyor
  • Kaçırıldığını iddia ettiği kızını sokak sokak arıyor
  • Kaçırıldığını iddia ettiği kızını sokak sokak arıyor
  • Kaçırıldığını iddia ettiği kızını sokak sokak arıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan seyyar satıcı Yücel (48) ve bir fabrikada çalışan Filiz Gümüş, 1 Ekim'de polise başvurarak kızı Rabia Gümüş'ün evli olan K.Y.(25) tarafından kaçırıldığını iddia ederek şikayette bulundu.

K.Y.'nin Antalya'nı Kaş ilçesinde oturduğunu belirten Filiz Gümüş, yardım istedi.

Antalya'ya gelen Filiz Gümüş, Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek K.Y.'nin adresini verdi. Adrese baskın yapan polis K.Y. ve Rabia Gümüş'e ulaşamadı.

Kepez ilçesinde bir yakınının evinde kalan Filiz Gümüş, kızını bulmak için çalmadık kapı bırakmadığını ve ilaçlarla ayakta kaldığı söyledi. Filiz Gümüş, "Rabia, dört çocuğumun en küçüğü. Lise 2'nci sınıf öğrencisi.

Kızım, K.Y. ile sosyal medya üzerinden tanışmış. 1 Ekim'de işe gidince eve gelip kızımı alıp kaçmış. Eve gelince kaçırıldığını öğrendim. Gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Daha önce de başka kızları kaçırdığı da söyleniyor.

Kızımı neden kaçırdı bilmiyorum. Telefonla arayıp, kızımın yanında olduğunu söyledi. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum.

Kızımın hayatından şüphe ediyorum. Ne olur bana yardımcı olun" diye konuştu.

Gözünün telefonda olduğu ve gelecek iyi haberi beklediğini belirten Filiz Gümüş, "Artık çaresiz kaldım. Ne olur görenler ya da yerini bilenler polise haber versin" dedi.

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