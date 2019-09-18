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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.09.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

Her yerde arıyor! Ne babadan ne de çocuklardan bir iz var!

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Her yerde arıyor! Ne babadan ne de çocuklardan bir iz var!

Ankara’da yaşayan Ukraynalı Svitlana Krychun (38), boşanma aşamasında olduğu eşi Şevki Melih Eker’in (37), velayeti kendisinde olan 2 kızını Marmaris’e kaçırdığı iddiasıyla ilçeye geldi. Svitlana,yaklaşık 1 aydır kızları ile eşine ulaşamadığını belirtirken, polisin arama yaptığı villada baba ile çocuklar bulunamadı. Svitlana, "Yetkililerden çocuklarımın bulunarak teslim edilmesini, anne olarak rica ediyorum. Çocuklarımı almadan Marmaris’ten ayrılmayacağım" dedi.

İş insanı Şevki Melih Eker ile Ukrayna uyruklu muhasebeci Svitlana Krychun, 2016 yılında dünyaevine girdi. Çiftin, şu an 1,5 ve 3 yaşlarında olan Selena ve Melisa ismini verdikleri kız çocukları oldu. Eker ve Krychun, şiddetli geçimsizlik nedeniyle haziran ayında boşanmaya karar verdi. Ankara’da boşanma davası açılırken, temmuzda, eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Krychun için koruma kararı alındı. Çocukların velayeti ise geçici olarak anneye verildi. Mahkeme heyeti, Eker’in, kızlarını ayda 2 gün görmesine karar verdi. Şevki Melih Eker, son olarak 17 Ağustos’ta, 2 kızını Svitlana Krychun’un Ankara’daki evinden alıp, kayıplara karıştı. Çocuklarını kendisine getirmeyen Eker’e ulaşamayınca Krychun, polise ve savcılığa başvurdu. Bunun üzerine Eker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şevki Melih Eker, bir süre sonra Bodrum’da polis merkezinde ifade verdi ve serbest bırakıldı. Eker, ardından Ukraynalı eşine kızlarının fotoğraflarını cep telefonundan gönderdi. Bu sırada Svitlana Krychun ise Ukrayna Büyükelçiliği ile irtibata geçti. Yapılan araştırma sonucu Eker ve 2 kızının Marmaris’te olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Marmaris’e gelen Krychun, avukat tuttu. Savcılıktan alınan arama kararıyla polis, çocukların olduğu iddia edilen villaya çilingirle girdi. Yapılan inceleme sonucu çocuklar ile baba Eker’in evde olmadığı belirlendi. Avukat ve Ukraynalı kadın, evde yapılan aramadan 1 saat sonra villanın balkonunda kızı Selena ile Eker’i gördü. Dışarıdaki Krychun ile balkondan tartışan Eker, içeri girdi. Ukraynalı kadının haber vermesiyle villaya tekrar gelen polis ekipleri, içeri girip, yaptığı incelemede çocuklar ile babalarını yine bulamadı.

Her yerde arıyor Ne babadan ne de çocuklardan bir iz var

’ÇOCUKLARIMI ALMADAN MARMARİS’TEN AYRILMAYACAĞIM’

Marmaris’te kaldığı evin gizliliği ile ilgili mahkemeden karar aldıran Svitlana Krychun, çocuklarına kavuşmak istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Eşim, televizyonlara çıktı ve basın açıklaması yaptı. Bana karşı söylediği tüm cümleler yalandır. Benim ruh ve beden sağlığım çok iyi. Eşim, bana, ’Gel, doktora gidelim’ demedi. Deseydi, ’sağlam’ raporu almak için giderdim. Çıktığı televizyon kanalındaki programda ve bir medya kuruluşuna verdiği açıklamada 2,5 yıl önce beni tekme ve yumrukla dövdükten sonra çektiği video görüntüleri gösterip, ’Üzerime bıçakla yürüdü’ dedi. Bunların hepsi yalan ve kumpastır. O videoların aslı bende var. Eşim darbettikten sonra her yerim morardı ve ezildi. Yere bıçak düştüğünde, aldığımda çekti ve bunu bana karşı çocuklarımın velayetini almak için kullandı. Çocuklarımı görmesi için teslim ettiğimde, vücutlarında hiçbir iz ve yara yoktu. Bunun da videoları bende var. Belki düşmüşlerdir, ’Babası darbetti’ diye kötü bir düşüncem yok. Üzüldüğüm, bana iftira atılması. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri 2 kızımın velayetini bana verdi. Çocuklarım kaçırıldı ve hasret kaldım. Tüm yetkililerden çocuklarımın bulunarak teslim edilmesini bir anne olarak rica ediyorum. Lütfen çocuklarımı gören var ise güvenlik kuvvetlerine bildirsinler. Çocuklarımı almadan Marmaris’ten ayrılmayacağım, ölünceye kadar mücadeleme devam edeceğim."

Her yerde arıyor Ne babadan ne de çocuklardan bir iz var

AVUKAT ALPER: ÇOCUK KAÇIRANA VELAYET VERİLMEZ

Ukraynalı Svitlana Krychun’un avukatı Arzu Alper ise baba Şevki Melih Eker’in çocukları kaçırdığını savunarak, şöyle konuştu:

"Bu kişi anne ve kız kardeşi ile birlikte Marmaris’te oturuyor. Çocukların bulunması için araştırmalarımız devam ediyor. Çocukların velayeti mahkeme tarafından geçici olarak anneye verilmiştir. Şu anda çocuklar kaçırılmaktadır. Her şey bir ihbara bakıyor. Lütfen görüldüklerinde ihbar edilmelerini istiyoruz. Baba tarafından yayınlanan görüntülerin hepsi bir tuzak ve kumpastır. Bu video öncesinde müvekkilim dövülmüştür. Türkiye’de ne yazık ki boşanma davaları sürecinde kadın, ya ahlaksız ya çocuklarına şiddet uygulayan ya da akıl hastası olarak lanse ediliyor. Çocukların velayetini almak için bu üç söylemle kumpaslar kuruluyor. Bunlar asılsızdır ve hepsinin ispatları bizde mevcuttur. Baba kaçırdığını kendisi söyledi. Baba Türkiye Cumhuriyeti yargısına meydan okumakta. Çocuk kaçırana velayet verilmez. Babalık hakkı suistimal edilmekte. ’Çocuk kaçırana velayet verilemez’ diye yargı kararı var. Müvekkilim eşi, annesi ve kız kardeşi tarafından tehdit ediliyor. Müvekkillim ve geçici kaldığı ev için koruma kararı verildi. Annenin arkasında kimse yok zannetmesinler, koskoca Türkiye Cumhuriyet Devleti var. Marmaris halkına çağrımız şudur; lütfen çocukları gördüğünüzde vatandaşlık görevi, ihbar edin. Anne, çocuklarını almadan gitmeyecek. Babaya şu çağrıda bulunuyoruz; 0 ile 3 yaş arası çocuklar anneye verilir. Bu kaçırmanın sonu yok, gel anneye teslim et."

Her yerde arıyor Ne babadan ne de çocuklardan bir iz var

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