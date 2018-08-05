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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
05.08.2018 - 20:59, Son Güncelleme:

Tüm ekipler seferber edilmişti... Ve bulundular

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Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde 2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali kapsamında Valla Kanyonunda kaybolan 4 kişilik grup, ekiplerin çalışması sonrası bulundu.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde 2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali kapsamında Dünyanın en büyük 2’inci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonuna giren 4 kişilik grup, kanyonun çıkışını bulamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ve jandarma ekipleri, Cide ilçesinden Valla Kanyonuna girerek kayıp şahıslarla irtibat kurdu.

TESPİT EDİLDİ

Kayıp şahısların yerini tespit eden ekipler, kaybolan vatandaşları kanyondan çıkarttı. Kanyona giren şahıslardan birisinin ayağında kırıklar oluştuğu ve yürümekte güçlük çektiği belirtildi. Kanyondan çıkartılan ve ayağında kırıklar bulunan şahıs, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kanyondan çıkartılan diğer şahısların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kanyonda kaybolan ve çıkışı bulamayan şahısların, festival kapsamında ilçeye geldikleri ve kanyona girdikleri öğrenildi.

12 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Dünyanın en büyük 2’inci kanyonu olarak bilinen Valla Kanyonu, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı Köyünde Devrekani Çayı ile Kanlıçay'ın birleştiği yerde başlayan ve Cide ilçesine doğru uzanan 12 kilometre uzunluğunda. Yer yer derinliği bin 300 metreye kadar inen kanyonda çok sayıda geçiş zorluğu oluşturan parkur ve yerler bulunuyor. Valla Kanyonunda geçtiğimiz yıllarda çok sayıda kayıp olayları yaşanmış ve bu olaylarda da can kayıpları meydana gelmişti.

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