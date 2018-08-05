Tüm ekipler seferber edilmişti... Ve bulundular
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde 2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali kapsamında Valla Kanyonunda kaybolan 4 kişilik grup, ekiplerin çalışması sonrası bulundu.
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde 2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali kapsamında Dünyanın en büyük 2’inci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonuna giren 4 kişilik grup, kanyonun çıkışını bulamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ve jandarma ekipleri, Cide ilçesinden Valla Kanyonuna girerek kayıp şahıslarla irtibat kurdu.
TESPİT EDİLDİ
Kayıp şahısların yerini tespit eden ekipler, kaybolan vatandaşları kanyondan çıkarttı. Kanyona giren şahıslardan birisinin ayağında kırıklar oluştuğu ve yürümekte güçlük çektiği belirtildi. Kanyondan çıkartılan ve ayağında kırıklar bulunan şahıs, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kanyondan çıkartılan diğer şahısların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kanyonda kaybolan ve çıkışı bulamayan şahısların, festival kapsamında ilçeye geldikleri ve kanyona girdikleri öğrenildi.
12 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA
Dünyanın en büyük 2’inci kanyonu olarak bilinen Valla Kanyonu, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı Köyünde Devrekani Çayı ile Kanlıçay'ın birleştiği yerde başlayan ve Cide ilçesine doğru uzanan 12 kilometre uzunluğunda. Yer yer derinliği bin 300 metreye kadar inen kanyonda çok sayıda geçiş zorluğu oluşturan parkur ve yerler bulunuyor. Valla Kanyonunda geçtiğimiz yıllarda çok sayıda kayıp olayları yaşanmış ve bu olaylarda da can kayıpları meydana gelmişti.
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