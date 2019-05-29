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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
29.05.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Her yerde aranıyordu... Kıskıvrak yakalandı

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr

Sahte belge üretmek suçundan her yerde aranan şüpheli M.K., yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin evinde resmi kurumlara ait mühürler, sahte plaka, sürücü belgeleri, trafik tescil belgeleri ve diplomalar bulundu.

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  • Jandarmadan sahte belge operasonu
  • Jandarmadan sahte belge operasonu
  • Jandarmadan sahte belge operasonu
  • Jandarmadan sahte belge operasonu
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Sahte belge imal etmek suçundan hakkında arama kararı bulunan şüpheli M.K.’nin Avcılar’da bir konutta saklandığı bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari ve fiziki çalışma başlattı.

Her yerde aranıyordu... Kıskıvrak yakalandı

Jandarma ekipleri yaptığı çalışmalarda şüpheli M.K.’nin başta terör örgütü üyeleri olmak üzere yurt dışına kaçmak isteyen veya yurt içinde yakalanmak istemeyen şahıslara sahte belge temin ettiği belirlendi.

Şüphelinin bu yolla sahte nüfus cüzdanı, pasaport, çalıntı, haciz veya yakalama kaydı bulunan araçlara sahte trafik tescil belgesi, sürücü belgesi bulunmayan sürücülere sahte sürücü belgesi ile çeşitli işlemlerde kullanılmak üzere diploma, ustalık ve kalfalık belgeleri düzenlediği tespit edildi.
Her yerde aranıyordu... Kıskıvrak yakalandı

SAHTE MÜHÜR ÜRETMİŞ

Şüpheliyi bir süre izleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Jandarma ekipleri evde yaptığı aramalarda noter, nüfus müdürlükleri, belediyeler, emniyet müdürlükleri ve evlendirme dairelerine ait 250 adet sahte mühür buldu.

Bunun yanında çok miktarda sahte plaka, sürücü belgeleri, trafik tescil belgeleri, çeşitli kurumlara ait diploma ve eğitim belgeleri ile sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirildi. Aynı zamanda sahte mühür de üreten şüpheli M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma, şüphelinin bağlantılı olduğu kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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