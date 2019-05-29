Her yerde aranıyordu... Kıskıvrak yakalandı
Sahte belge üretmek suçundan her yerde aranan şüpheli M.K., yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin evinde resmi kurumlara ait mühürler, sahte plaka, sürücü belgeleri, trafik tescil belgeleri ve diplomalar bulundu.
Sahte belge imal etmek suçundan hakkında arama kararı bulunan şüpheli M.K.’nin Avcılar’da bir konutta saklandığı bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari ve fiziki çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri yaptığı çalışmalarda şüpheli M.K.’nin başta terör örgütü üyeleri olmak üzere yurt dışına kaçmak isteyen veya yurt içinde yakalanmak istemeyen şahıslara sahte belge temin ettiği belirlendi.
Şüphelinin bu yolla sahte nüfus cüzdanı, pasaport, çalıntı, haciz veya yakalama kaydı bulunan araçlara sahte trafik tescil belgesi, sürücü belgesi bulunmayan sürücülere sahte sürücü belgesi ile çeşitli işlemlerde kullanılmak üzere diploma, ustalık ve kalfalık belgeleri düzenlediği tespit edildi.
SAHTE MÜHÜR ÜRETMİŞ
Şüpheliyi bir süre izleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Jandarma ekipleri evde yaptığı aramalarda noter, nüfus müdürlükleri, belediyeler, emniyet müdürlükleri ve evlendirme dairelerine ait 250 adet sahte mühür buldu.
Bunun yanında çok miktarda sahte plaka, sürücü belgeleri, trafik tescil belgeleri, çeşitli kurumlara ait diploma ve eğitim belgeleri ile sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirildi. Aynı zamanda sahte mühür de üreten şüpheli M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Jandarma, şüphelinin bağlantılı olduğu kişilerin tespiti için çalışma başlattı.
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