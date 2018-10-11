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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DÖNMEZ / DHA
11.10.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Her yerde aranıyordu! Aç kalınca polise teslim oldu

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Her yerde aranıyordu! Aç kalınca polise teslim oldu

KONYA'da pazar günü arkadaşı Adem Sözüeroğlu'nu (70) av tüfeğiyle göğsünden vurup öldürdükten sonra kaçan, bir bağ evinde saklanan gazinoda garsonluk yapan Tevfik İdare (42), polisi arayıp, cinayeti itiraf etti. Ardından polis merkezine gelip teslim olan İdare, polisin verdiği yemekle karnını doyurdu. Tevfik İdare, Sözüeroğlu'nu, kendisine küfür edip, taciz etmeye kalkıştığı için öldürdüğünü ileri sürdü. İdare ifadesinde, "Bağ evinde açlıktan öleceğimi sandım" dedi.

Hüyük ilçesinde oturan Tevfik İdare, dün sabah saatlerinde polisi telefonla arayıp, geçen pazar günü yalnız yaşayan arkadaşı Adem Sözüeroğlu'nu av tüfeğiyle göğsüne ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Cesedin de Sözüeroğlu'na ait  2 katlı villanın çatı katında olduğunu belirtti. İhbar üzerine villaya giden polis, Sözüeroğlu'nun cesedini çatı katında buldu. Ardından telefon bağlantısı kesilen Tevfik İdare'nin yerini tespit etmek için çalışma başlattı. Bu sırada  Tevfik İdare, Hüyük Polis Merkezi'ne gelerek cinayet ihbarını yapan kişinin kendisi olduğunu ve cinayeti de kendisinin işlediğini belirtti. Ayakta durmakta güçlük çeken İdare, polise karnının aç olduğunu söyledi. Polisin verdiği yemekle karnını doyuran İdare, daha sonra cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

Pazar günü Sözüeroğlu'nun evine gittiğini belirten İdare, ifadesinde, ''Sözüeroğlu ile oturup sohbet etmek için evine gittim.  Bir süre oturduk sohbet ettik. Sonra bana hakaret ve küfür ederek, taciz etmeye kalkıştı. Ben de duvarda asılı olan Adem’in tüfeğini alarak ateş ettim. Öldüğünü anlayınca üzerine battaniye örtüp villadan kaçtım.''

AÇLIKTAN ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNÜP, TESLİM OLMUŞ 

Eşkalini değiştirmek için tıraş olduğunu belirten Tevfik İdare, ''Tıraş olup eşkalimi değiştirmek istedim. 3 gün boyunca bir bağ evinde kaldım. Yiyecek bulamadım. Açlıktan öleceğimi sandım. Sonra teslim olmaya karar verdim" dediği öğrenildi. 'Yaralama' suçundan poliste kaydı bulunan İdare, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Öldürülen Sözüeroğlu'nun cesedi de otopsinin ardından İzmir'de defnedilmek üzere ailesine teslim edildiği belirtildi.

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