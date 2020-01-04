Her yerde aranan şahıs yakalandı

Adam yaralama, hırsızlık PKK terör örgütü propagandası yapmaktan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 33 yaşındaki A.C'yi polisler her yerde arıyordu. Sinanbey Mahallesinde devriye gezen Yunus ekipleri söz konusu şahsı fark etti. Ekipleri görünce kaçmaya çalışan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şahıs sağlık kontrolün ardından karakola götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliye sevk edildilecek.