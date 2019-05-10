Her yerde aranan araçlar bu halde bulundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHer yerde aranan araçlar bu halde bulundu
GeriGündem Her yerde aranan araçlar bu halde bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
10.05.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Her yerde aranan araçlar bu halde bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diyarbakır’da Türkiye’nin farklı illerinde hacizli, yakalamalı ve çalıntı olarak aranan araçları parçalayıp satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Araçlar arasında, yediemin parkında bulunan araçların da olduğu öğrenildi. 

4
  • Yediemin otoparkındaki araçları parçalayıp satmışlar
  • Yediemin otoparkındaki araçları parçalayıp satmışlar
  • Yediemin otoparkındaki araçları parçalayıp satmışlar
  • Yediemin otoparkındaki araçları parçalayıp satmışlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Diyarbakır’da ikamet eden 4 şahsın Türkiye’nin farklı illerinde hacizli yakalamalı ve çalıntı olarak aranan araçları, Diyarbakır 3’üncü Sanayi Bölgesi'nde bulunan iş yerlerinde parçalayarak sattıkları, bahse konu araç sahiplerinin araçlarını bu şahıslara satarak haksız kazanç elde ettikleri yönünde bilgi elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Devam eden çalışmalar neticesinde, batı illerinden gelen araçların sanayi bölgesinde bulunan 2 ayrı iş yeri ve 1 konutta parçalanarak satıldığı, bu adreslerde farklı araçlara ait çok miktarda araç parçaları ile plakalarının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Belirlenen adreslerde 9 Mayıs 2019 Perşembe günü yapılan ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığının da destek verdiği operasyonda 29 adet hacizli yakalamalı araç, 4 adet trafikten men ve hak mahrumiyeti olan araçlara ait plaka ile üzerinde şase numaraları bulunan 67 adet motor, araç gövdesi ve kaporta aksamları parçalanmış şekilde ele geçirilmiş, suçla iltisaklı 4 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Araçlar ve plakalar üzerinde yapılan incelemede, bazı araçların yediemin otoparkında muhafaza altında olan araçlardan olduğu tespit edilmiştir. Tahkikat derinleştirilerek devam etmektedir.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Evdeki herkesi salonda topladı… İlişkiye zorladı… Her satırı dehşet verici…

Sosyal medyada isim vermeden hakaret etmişti! Yargıtay'dan çok önemli karar

Polis kepenkten bakınca kız çocuğunu görüp kurtarmıştı. Serbest kaldı!

Öğretim görevlisinin bacakları kopmuştu.. İşte kaza raporu