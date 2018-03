Her yer eğitim alanı

ANKARA’da Necdet Seçkinöz Ortaokulu’nda, öğrencilerin derslere ilgilerini artırmak için birbirinden farklı uygulamalar yapılıyor. Okul Müdürü Cuma Ali Can, ‘Bir devlet okulundan fazlası’ sloganıyla yola çıkarak, 500 öğrenci ve 70 öğretmenin olduğu beş katlı kurumda her yeri sınıf olarak değerlendiriyor. Öğrencilerin derslere ilgilerini artırmak ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek için okul katlarında bulunan alanlar, koridorlar renkli hale getirildi.



SANAT KATI DA YOLDA

Atatürk’ün “Değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan milletler, yok olmaya mahkûmdur” sözünden hareketle, ilk kat tarih için düzenlendi. Türklerin Anadolu’ya gelişinden Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar geçen süreç bir panoramayla resmedildi. Çanakkale Destanı’nı anlatan üç boyutlu görseller kullanıldı. 15 Temmuz şehitlerinin resimleri de yerini aldı. İkinci kat ise ‘kültür mirası’ başlığını taşıyor. Üç boyutlu kütüphane görseli kuruldu. Görsel zekayı harekete geçirmeyi hedefleyen uygulamalarla koridorların öğrenme ortamı olması sağlandı. Öğretmenler koridorlarda da ders yapıyor. Türkçe, tarih dersleri başta olmak üzere öğrenciler ilgili alanlardaki konuları ilgili katlarda işliyor. Örneğin, öğrenciler Türk yazar veya şairlerin fotoğraflarını üzerlerine yapıştırıp bir halka olarak bu konuyu işliyor. Halkanın ortasına gelen bir öğrenci, ‘canlı kitap’ adı altında okuduğu romanı arkadaşlarına özetliyor. Okulun üçüncü katının ‘sanat katı’ olması hedefleniyor. Matematik dersi de koridorlarda işleniyor. Şimdi sırada ‘Akıl Oyunları Laboratuvarı’ ve ‘Robotik Kodlama ve 3D Yazısı Atölyesi’nin kurulması var. Bu atölyeyle çocukların ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanmaları sağlanacak.



VELİLERE ‘SPOR’ DAVETİ

Okulun bahçesi de yürüyüş ve koşu için uygun hale getirildi. Müdür Can, spor dallarında başarılı çocukların yetiştirilmesi için de ellerinden geleni yapacaklarını vurguluyor. Velilere de bir mesajı var: “Eşofmanlarınızı giyin, sizleri okulumuza spor yapmaya davet ediyorum.”



HARÇLIĞI OLMAYANA DESTEK

HARÇLIĞINI evde unutan ya da getiremeyen öğrencilere destek veriliyor. Kurulan öğrenci-öğretmen-idare arasındaki güven ortamıyla bir yıldır herhangi bir suiistimal olmadan paraya ihtiyacı olan çocuk, arkadaşları yerine idareye gidebiliyor. Böylece akran zorbalığının önüne geçiliyor.