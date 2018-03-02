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    Her yer didik didik aranıyor...Saat 19.00'a dek sürecek...

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 16:23 | Son Güncelleme:

    Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

    GENEL asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasının yanı sıra olası terör eylemlerinin engellenmesi amacıyla ‘Türkiye Güven-Huzur Uygulaması’ yapılıyor. Operasyon kapsamında Türkiye genelinde, İstanbul’un 39 ilçesinde de denetimler gerçekleştiriliyor.
    ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ kapsamında İstanbul genelinde gerçekleştiren denetimlere İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın koordinasyonuyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü katıldı.

    KARADAKİ DENETİMLERE DENİZDEN VE HAVADAN DESTEK

    Türkiye genelinde 50 bin emniyet personelinin katıldığı uygulamada olası terör eylemlerinin önlenerek kamu düzeninin sağlanması amaçlandı.
    İstanbul genelinde oluşturulan uygulama noktalarından biri de Taksim Meydan oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, araç ve yayalar üzerinde çalışma yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçları ve sürücüleri incelerken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de genel asayiş açısından vatandaşların GBT sorgulamalarını yaptı. Karada gerçekleştirilen denetimlere denizden ve havadan da destek verildi. Polis helikopteri havada gerekli kontrolleri sağlarken, Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı botlar da denizde denetimlerini sürdürdü.

    İstanbul’daki uygulamanın akşam saat 19.00’a kadar süreceği öğrenildi.

    Her yer didik didik aranıyor...Saat 19.00a dek sürecek...

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , operasyon , arama , istanbul , polis , asayiş
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