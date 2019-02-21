‘Her türlü entrika çevriliyor’
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İYİ Parti’nin Mersin adayı isminin il seçim kuruluna zamanında teslim edilmemesinin arkasında ‘tezgâh’ bulunduğunu öne sürdü.
Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Türkiye’de her türlü entrika çevrilmekte, yasalar hiçe sayılmakta, devletin bütçesiyle, yasalarıyla oynanmaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda daha gece yarısı, komisyon üyelerine bilgi verilmeden iki düzenleme getirildi, İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici madde eklendi. ‘Eğer şubat, mart ve nisanda insanlarımızı işe alırsanız, vergi, sigorta primi ve maaşını 3 ay boyunca biz ödeyeceğiz’ denildi. Bu kadar yüzsüzlük, taraf tutuculuk olabilir mCHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İYİ Parti’nin Mersin adayı isminin il seçim kuruluna zamanında teslim edilmemesinin arkasında ‘tezgâh’ bulunduğunu öne sürdü. Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Türkiye’de her türlü entrika çevrilmekte, yasalar hiçe sayılmakta, devletin bütçesiyle, yasalarıyla oynanmaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda daha gece yarısı, komisyon üyelerine bilgi verilmeden iki düzenleme getirildi, İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici madde eklendi. ‘Eğer şubat, mart ve nisanda insanlarımızı işe alırsanız, vergi, sigorta primi ve maaşını 3 ay boyunca biz ödeyeceğiz’ denildi. Bu kadar yüzsüzlük, taraf tutuculuk olabilir mi? Bu, siyasi rüşvet değil de ne?” ◊ ANKARAi? Bu, siyasi rüşvet değil de ne?”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle